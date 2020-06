Realizan histórica primera reunión virtual de FAPERMEX y CONALIPE

www.guerrerohabla..com



México. 12 junio 2020.-Con todo éxito a 18 años de haberse organizado la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), el día de hoy, realizó su histórica primera reunión virtual del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia, con la participación de 51 periodistas del país, entre ellos Guerrero.

A través de una convocatoria, la FAPERMEX hizo un llamado a participar a su primera reunión, dentro de la nueva tecnología de Zoom a Integrantes del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia, Honor y Justicia y Presidentes Honorarios Vitalicios de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C., y el Consejo Directivo y Comité de Vigilancia del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (CONALIPE).

Con base en sus respectivos estatutos, la FAPERMEX y CONALIPE, se les convocó a la Sesión Conjunta, en esta ocasión en forma virtual debido al confinamiento a que obliga la pandemia y que aqueja al gremio organizado.

La reunión se desarrolló este viernes 12 de junio de 2020, a las 12:00 horas, en primera y segunda convocatoria, con término de 5 minutos, de acuerdo al siguiente. No hubo necesidad de una segunda convocatoria, pues en la primera hubo cuórum suficiente para declarar validada.

Los informes y acuerdos que se dieron a conocer y tomaron en cuenta en esta reunión en línea, son para un futuro inmediato para obtener beneficios a los periodistas de México, tanto académico como en la inseguridad que priva de la vida a los periodistas.

Tema: Reunión Zoom de CONALIPE/FAPERMEX

ORDEN DEL DIA:

1. Lista de Asistencia.

2. Declaración de Quórum.

3. Aprobación del Orden del Día.

4. In Memoriam. Compañero Mario Andrés Campa Landeros. Homenaje.

5. Lectura y Aprobación del Acta de la LVII Sesión de Consejo Directivo y Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de FAPERMEX y IX Sesión de Consejo Directivo y Comité de Vigilancia, Honor y Justicia FAPERMEX.

6. Informe de las secretarías y comisiones.

7. Informe de los secretarios tesoreros y aprobación en su caso.

8. Informe sobre los plazos para registro ante la Dirección General de Acreditación Incorporación y Revalidación de Estudios de la Secretaría de Educación Pública de la Licenciatura en Periodismo por Reconocimiento de Saberes Adquiridos y Doctorado en Periodismo.

9. Explicativo sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a que el uso del lenguaje no puede ser motivo de sanción a medios de comunicación y periodistas.

10. Cursos del CONALIPE.

11.Paseo de la Libertad de Expresión en el estado de Morelos.

12. Informe de la representación permanente de FAPERMEX y

CONALIPE ante la Plataforma de Cooperación de la Franja y la Ruta de China.

13. Relatorías de los Presidentes.

14. Asuntos Generales.

15. Clausura.

La reunión estuvo encabezada por Juan Ramón Negrete, Presidente de FAPERMEX y Teodoro Rentería Arróyave, Presidente CONALIPE.