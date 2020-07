Realizan laboratorio especializado en artes vivas

Reflexionan acerca del teatro en la actualidad.



Toluca, Estado de México, 15 de julio de 2020. Para reflexionar acerca del estado actual del teatro, continua el trabajo del seminario en línea ’Laboratorio especializado en artes vivas’.



Eduardo Bernal, especialista en la materia, explicó que el teatro y sus prácticas escénicas se han desplazado a muchos lugares, por lo que los trabajos que se abordarán en el seminario son producto de esas investigaciones.



’Este seminario está encaminado a revisar ejemplos de artistas nacionales que han trabajado algunos proyectos escénicos, que tienen en principio una base de investigación, lo que es el dispositivo donde se producen los insumos que dan paso a una construcción de una dramaturgia, las piezas que seleccionamos no parten de un texto dramático o de una dramaturgia específica, sino que son producto de un trabajo de investigación", señaló.



Destacó que en el seminario no se habla de algún dramaturgo en específico, sino que más bien el dramaturgo se convierte en investigador y director al mismo tiempo, pero al tratarse de una investigación suele hacerse en conjunto.



’Encontraremos diferencias entre las formas propiamente teatrales y las artes vivas, hay muchos nombres para hablar del tema, me gusta hablar de teatro de investigación ya una vez que se pone en operación el proyecto de investigación, que, además, parte de una búsqueda personal, se produce una gran experiencia’, afirmó.



Agregó que la investigación está constituida por una parte documental y otra de campo, en las cuales los equipos que participen con las cuatro piezas seleccionadas podrán deliberar sobre lo que han trabajado o vivido y darán forma a una pieza escénica que en muchos casos no todas terminan en teatro.



’Cada trabajo tiene una estrategia de abordaje distinta y lo que buscamos es promover entre los interesados la idea de que algunas de las vertientes del teatro en la actualidad se ha movido de registro.



’La dinámica es que cada artista invitado presenta su proceso de trabajo y el registro de sus piezas, son cuatro fechas establecidas que tenemos, cada miércoles, con sesiones los días 15, 22 y 29 de julio’, explicó.



Al finalizar el seminario el dramaturgo Eduardo Bernal, presentará ’Baños Roma’, de la cual es coautor y hablará de su experiencia de teatro de línea de sombra, donde fusionará todas las piezas desarrolladas y explicará cómo se elaboran y desarrollan los trabajos teatrales basados en un proceso de investigación.



Este miércoles se efectuará la segunda sesión vía google meet, con 17 asistentes, todos ellos vinculados con las prácticas teatrales y quienes presentarán un ensayo de una cuartilla sobre las piezas que se han puesto en juego, tratando de proponer que el análisis de esas piezas también es una gran actividad para quienes están involucrados en el mágico mundo de las artes vivas.