Realizan mega operativo para el cierre de 200 negocios no esenciales en Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 24 de abril.- El alcalde Fernando Vilchis Contreras ordenó el inicio de operativos permanentes para supervisar que los establecimientos comerciales acaten las medidas sanitarias y notificar a aquellos que no sean de primera necesidad que suspendan actividades, para prevenir la propagación del Covid-19.



Esta mañana se realizó el primer operativo para notificar a más de 200 establecimientos ubicados sobre la carretera federal Texcoco-Lechería, que deben suspender actividades hasta el final de la pandemia.



El director de Gobierno de Ecatepec, Armando Pérez Soria, informó que se notificó a negocios como vulcanizadoras, talacherías, vendedores de anafres, artículos de limpieza y otros que ofrecen sus servicios a lo largo de la carretera federal Lechería-Texcoco, para que suspendan sus actividades.



’Es un operativo coordinado con el gobierno del Estado de México e inclusive la Guardia Nacional, se trata de notificar que ante la Fase 3 de la contingencia sanitaria los establecimientos que aún prestan servicio y no son de primera necesidad cierren, con el objetivo de prevenir posibles contagios de coronavirus en el municipio’, precisó.



Pérez Soria indicó que por instrucciones de Vilchis Contreras estas acciones se llevarán a cabo de manera permanente, hasta el día que las instituciones de salud levanten la contingencia por el Covid-19.



El operativo arrancó en avenida Venta de Carpio, colonia Santa Cruz Venta de Carpio, con la participación de las direcciones de Gobierno, Desarrollo Económico, Protección Civil y Bomberos y Seguridad Pública y Tránsito, entre otras, en coordinación con autoridades estatales y federales.



Estas acciones se implementarán de manera cotidiana en las principales vialidades de Ecatepec y el primer punto fue la carretera federal Lechería-Texcoco; en caso de detectar actividades irregulares se procederá con la suspensión de establecimientos considerados como no indispensables.