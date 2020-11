Realizan memorial a Vicente Camacho, director del Museo Casa Morelos a cinco meses de su muerte

Ecatepec, Méx., a 3 de noviembre del 2020.- El director general del INAH, Diego Prieto Hernández, hizo llegar un mensaje de cariño y reconocimiento al arqueólogo, Vicente Camacho Lucario, ex director del Centro Comunitario Ecatepec-Casa Morelos, de quien dijo: ’él fue un amigo generoso, un hombre comprometido con las causas de la igualdad, la solidaridad, y la justicia, un incansable promotor cultural, que desarrolló una intensa labor que logró involucrar activamente a la comunidad y a los grupos populares, a los artistas y creadores en esta tarea, por eso Vicente te recordaremos siempre’.



El titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia envió estas palabras por medio de un video que puede verse en sus redes sociales y en el que resalta que su colega se fue hace cinco meses para adelantarse por el camino del Mictlán.

Un grupo de amigos e integrantes de la Sociedad defensora del Patrimonio Histórico de Ecatepec que el arqueólogo Vicente Camacho impulsó, efectuaron un memorial en el municipio de Axapusco, en una casa particular propiedad de la familia García Moreno, en donde montaron una ofrenda y recordaron al ex director del Museo Casa Morelos.



Recordaron que durante los seis años que se desempeñó como director del Centro Comunitario Ecatepec-Casa Morelos le dio vida presentando exposiciones de pintura y escultura de manera permanente, así como conciertos de música y poesía, conferencias, danza, cine, con lo que abrió este espacio a todos los artistas e intelectuales que solicitaron un espacio para el desarrollo de sus actividades culturales.



Dolores Tejeda Villalón, Manuel Marmolejo, Alejandro Pascual, Adriana Molina, entre otros de sus amigos, destacaron que Camacho Lucario apoyó y fortaleció el seminario permanente de Ecatepec dedicado al estudio y difusión de materias relativas a la historia y a la arqueología, además de que creó el seminario de crítica literaria, el de filosofía, el de creación literaria, el de historiografía y la compañía de teatro Casa de Morelos.



El arqueólogo, dijeron , estuvo a punto de echar a andar el seminario de etnohistoria, pero el cierre del Museo Casa de Morelos, propiciado por la pandemia, se lo impidió.



Resaltaron también que una de sus aportaciones más importantes al recinto fue la restauración total de la fachada y de sus interiores, así como la del monumento en honor del generalísimo, José María Morelos y Pavón, lo mismo hizo con sus jardines, además de que gestionó la construcción de la barda perimetral, que antiguamente era una malla ciclónica.

Añadieron que construyó la ’Velaria’ que fue sede de importantes eventos culturales, y restauró la capilla colonial de San Juan Acalhuacan, ubicada dentro de la Casa de Morelos.



Manifestaron que fue en 2017 cuando continuaba con la restauración del edificio, que ocurrió el terremoto que afectó gravemente la construcción, por lo que él solo, para no poner en riesgo a nadie del personal, apuntaló con vigas de madera los muros dañados, y de esta forma evitó que la edificación se derrumbara y que México perdiera este importante monumento donde el Siervo de la Nación fue fusilado.



Afirmaron que por todo esto, Vicente Camacho permanecerá en el recuerdo de los habitantes de Ecatepec, pues su trabajo fue tenaz y perseverante para que la cultura llegara a todos.