Realizan operativo para ordenar cierre de comercios no esenciales

Ecatepec, Méx., a 15 de mayo de 2020.-Autoridades de Ecatepec recorrieron vialidades consideradas de alta concentración de personas para ordenar el cierre establecimientos comerciales no esenciales y regalar cubrebocas a quienes no lo portaban, con el objetivo de prevenir la propagación del Covid-19.



Personal de las direcciones de Gobierno, Movilidad y Transporte, Protección Civil y Seguridad Pública de Ecatepec, en coordinación con autoridades del Estado de México, pidieron a locatarios cerrar los establecimientos considerados no esenciales y acatar las medidas de sana distancia y uso de cubrebocas y gel antibacterial.



Por instrucciones del alcalde Fernando Vilchis Contreras, el personal del ayuntamiento recorrió a pie bulevar de los Aztecas, en la colonia Ciudad Azteca Primera Sección, y avenida Luis Echeverría, en la colonia Nueva Aragón, para recordar a comerciantes y ciudadanos obedecer las citadas recomendaciones sanitarias para evitar contagios.



’Solicitamos que guarden la sana distancia, que usen cubrebocas, vienen algunas autoridades estatales y municipales. Tenemos que checar que los establecimientos que no están permitidos en esta fase, y por eso traemos la Gaceta de Gobierno del Estado de México, para explicarles que no pueden estar aperturados estos comercios e invitarlos, no se está clausurando, a que cierren y guarden las normas y medidas establecidas’, informó Ernesto García Tampa, director de Movilidad y Transporte de Ecatepec.



Agregó: ’Tenemos una campaña permanente para tratar de detener la pandemia que nos está afectando, que es la sanitización de las unidades del transporte público, cubrebocas, la sana distancia dentro del servicio público. Invitando a todos los ciudadanos a que redoblemos esfuerzos, porque de nosotros depende que esto vaya bajando el nivel de contagio’.



De manera personal y bajo indicaciones de autoridades de Salud, servidores públicos de ambos niveles de gobierno se acercaron a comerciantes y transeúntes para pedirles que sigan los protocolos recomendados para prevenir contagios de Covid-19.



Igualmente solicitaron a encargados de negocios no esenciales suspender sus actividades y cerrar los establecimientos para disminuir los riesgos de contagio, además de repartir cubrebocas a las personas que no los portaban.



Personal de la Dirección de Movilidad y Transporte de Ecatepec revisó unidades de transporte público y recomendó a conductores y pasajeros portar cubrebocas y utilizar gel antibacterial, además de otorgar de forma gratuita sanitizante para los vehículos.