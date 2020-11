Realizan panel virtual sobre el voto de la mujer en México

• Resaltan la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de México.



Toluca, Estado de México, .- Con el objetivo de reflexionar acerca del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas en México, la Secretaria de la Mujer, Isabel Sánchez Holguín, como integrante permanente del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, participó en el Panel ’A 67 años del Voto Femenino en México, análisis del papel de la mujer actual en la política’.



En este encuentro virtual, la titular de esta Secretaría, celebró la realización de este panel, al tiempo que señaló que permitirá analizar a profundidad el papel actual de la mujer en la política, y con ello, identificar las áreas y espacios de oportunidad que permitan trabajar en favor de la igualdad sustantiva.



Destacó que para el Gobierno de Alfredo Del Mazo Maza es prioridad hacer posible la participación de las mujeres en todos los escenarios y en condiciones de igualdad para garantizar sus derechos, así como eliminar todo acto de violencia política y de género.



’Haremos todo lo posible por erradicar la discriminación, no dejaremos a nadie atrás, de la mano de las mujeres mexiquenses procuraremos llevar a cabo las acciones necesarias y fundamentales para la construcción de una mejor sociedad’, afirmó.



Por su parte, Pedro Zamudio Godínez, integrante del Observatorio y Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), afirmó que con la actual armonización legislativa se afianzan los derechos de las mujeres de cara al próximo proceso electoral, al establecer un marco que permitirá garantizar la aplicación del principio de paridad de género, por lo que invitó a renovar los esfuerzos para hacer realidad la igualdad sustantiva en el ámbito político.



Por su parte, Enma Obrador, integrante de la Asociación de Mujeres Abrazando México en la entidad, indicó que el reconocimiento de las mujeres a votar, ha sido resultado de una lucha social del movimiento feminista, lo que propició a la participación de la mujer en la vida política del país.



Señaló que a pesar de que hace 67 años se logró conseguir el voto, ’aún se confina a las mujeres al espacio privado, a las labores de cuidado y no remuneradas, lo que se refleja en que todavía no se ha podido tener a una Presidenta de la República y sólo contamos con nueve mujeres gobernadoras’, ante ello, expresó, que es necesario implementar e impulsar mecanismos de participación de las mujeres.



Por último, coincidieron en que, con este ejercicio, se permitirá reflexionar más acerca de los retos que tienen las mujeres y reconocieron la labor del Observatorio de Participación Político de las Mujeres en el Estado de México, el cual ha logrado visibilizar avances que se reflejarán en el beneficio de las niñas y mujeres adolescentes de las próximas generaciones.