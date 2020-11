Realizan plan de trabajo para siguiente tempórada con el equipo nacional de Handball

•Esperen jugadores retornar pronto a las actividades presenciales.



Zinacantepec Estado de México, .- Tras una temporada complicada para el handball nacional, en la que se vieron suspendidas las competencias y entrenamientos a causa de la pandemia de COVID-19, el equipo entró en descanso para retomar las actividades encaminados al año 2021, sobre todo a la espera de que den nuevas indicaciones, tanto las autoridades nacionales como la Federación Internacional de este deporte, para tomar decisiones con respecto a las actividades que se realizarán.



Así lo informó Ángel Rojas Rodríguez, entrenador nacional, quien aseguró que este proceso no ha sido sencillo para el conjunto nacional del que forman parte los mexiquenses Allan y Abdiel Villalobos Medina, Jesús Arturo Sandoval, Ricardo Morales Díaz, Emiliano Arce Tello, Israel de Marco y Jaime Orozco.



’Todo se postergó hasta el siguiente año, que prácticamente empezaríamos con un nuevo ciclo olímpico y a partir de ahí nosotros necesitaríamos esperar a que las condiciones mejoren para ver si el próximo año tendríamos participación internacional’, determinó.



Rojas Rodríguez explicó que luego de una reunión que sostuvo con la mesa directiva de la Federación Mexicana de este deporte, se determinó que esta semana será para realizar un plan de acciones, en las que se plantearán los diferentes escenarios para la siguiente temporada.



’Hicimos un análisis de que es lo que viene, de qué podemos proponer para los chicos, ahorita es un tanto complicado poderles ofrecer algo y para la cuestión motivacional es darle seguimiento para ver si las condiciones pueden mejorar y al hacerlo ver que el panorama cambie y nos ayude de una manera más oportuna’, declaró.



El entrenador aseguró que este proceso no ha sido sencillo para los atletas puesto que están acostumbrados a un ritmo de trabajo fuerte y que a diferencia de otros deportes ellos no han podido retornar a sus actividades presenciales, dado que su disciplina se practica en gimnasios cerrados, por lo que atendiendo a las medidas necesarias para evitar contagios concluyeron la temporada trabajando a distancia.



’Me dediqué a darles un seguimiento durante estos ocho meses y ahorita al tener la noticia de que no teníamos oportunidad de asistir al Mundial, obviamente tendríamos que darles descanso, ya el tiempo lo tenemos encima el año está por terminar, prácticamente en el Estado de México estamos igual, no tenemos proyección de nada para el siguiente año, esa es la realidad que tenemos, pero todas las disciplinas están igual’, indicó.



Finalmente, el entrenador determinó que era improcedente mantener el trabajo físico a distancia sobre todo cuando les notificaron que la temporada sería cancelada en cuanto a sus competencias y que quedarían sin expectativas de clasificar a los diferentes torneos.