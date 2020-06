Realizan "desapariciones forzadas" de mujeres activistas; Alfaro se desentiende

Durante las manifestaciones en Guadalajara, Jalisco por el asesinato de Giovanni López, fueron retenidos decenas de jóvenes a los que los policías estatales les amenazaron con volver; ahora el gobernador, Enrique Alfaro, visitarán los domicilios de cada uno de los desaparecidos.



De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, la tarde del pasado viernes, agentes ministeriales detuvieron de manera ilegal y arbitrariamente a varios manifestantes que se dirigían a la Fiscalía estatal, en la zona industrial de Guadalajara, para protestar por el asesinato de Giovanni López, un joven asesinado a manos de policías de Ixtlahuacán, y por la detención de 26 personas que protestaron el día anterior, por lo que la Comisión denunció públicamente que se trató de ’desapariciones forzadas’ de ciudadanos.



Tal es el caso de la activista "Violeta", la persona no quiso revelar su nombre real por temor a recibir alguna represalia por parte del gobierno, la joven de 23 años relató que el pasado viernes, se dirigía con sus compañeros a la manifestación, pero en el camino un grupo de policías ministeriales, quienes llevaban consigo palos, bates, tubos, y armas, la privaron de su libertad, sin presentar el motivo, al igual que no le dieron a conocer a dónde se la llevaban.



En el vehículo llevaban otros jóvenes amagados, amenazados con no alzar la mirada; una vez encerrados en las celdas buscaron en los celulares si pertenecían a una organización.

Después de unas horas, la subieron junto a otras mujeres en otra camioneta con rótulos de la Fiscalía.



’Los policías me dijeron que esta vez había tenido suerte. Pero que, para la próxima que me vieran por la calle, entonces sí me iban a desaparecer’, comentó la joven a través de una videollamada .



En redes sociales, el gobernador publicó que estarán visitando los domicilios de cada uno de los desaparecidos.

Traducción: sabemos en donde viven y los vamos a revicitmizar e intimidar con la presencia del estado. https://t.co/r6mcGDuH8D — Mujeres de la Sal (@mujeresdelasal) June 6, 2020



Violeta aseveró que los mismos policías que la secuestraron son los mismos que, horas después, recibieron la instrucción de la Fiscalía jalisciense para comprobar casa por casa que los manifestantes de organizaciones civiles que habían desaparecido el mismo viernes, después de haber sido detenidos injustificadamente, ya estuvieran localizados y a salvo.



“¡Los que me secuestraron y me amenazaron con desaparecerme son los mismos que vendrán a mi casa para ver si estoy bien!”, exclama la joven que desde que fue liberada la noche del viernes dice vive intranquila, con el temor a que alguien le toque la puerta y tras ella aparezca un uniformado con el rostro tapado.



Una joven publicó en Facebook la experiencia similar que le ocurrió antes de llegar al punto de reunión de la manifestación, aseverando que fueron los de la fiscalía los que se la llevaron ya que días después de ser privada de su libertad y que le quitaran sus pertenencias, buscó la ubicación de su celular el cual aparecía que se encontraba en la fiscalía.





En respuesta a la serie de denuncias realizadas en redes sociales, el gobernador de Jalisco. Enrique Alfaro, se desentendió argumentando que elementos de la Fiscalía pudieron haber actuado “por instrucciones de otra fuente”.



A la fecha no han dado con el paradero de algunos jóvenes.

#ATENCION



Lista actualizada de #DetencionesGDL, corte de las 10:30hrs, 6 de junio.



¿QUIÉNES YA FUERON LOCALIZADXS Y QUIÉNES NOS FALTAN? pic.twitter.com/sFUU2YGqJv pic.twitter.com/378GlGXwsZ — Detenidxs Por Giovanni (@detenidxsJAL) June 6, 2020



En la Ciudad de México una adolescente de 16 años se manifestó por la misma causa, en consecuencia elementos de la policía le patearon y aplastaron la cabeza desmesuradamente, provocando una contusión craneal en la joven.