Realizan reunión virtual integrantes de observatorios de participación política de la mujer

• Buscan igualdad sustantiva a través de Agendas de Género.



Toluca, Estado de México, .- En apego a los protocolos sanitarios emitidos ante la contingencia por COVID-19 y en cumplimiento con la instrucción del Gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo Maza de seguir impulsado acciones a favor de las mujeres, se llevó a cabo la reunión virtual de Observatorios locales de Participación Política de las Mujeres: rumbo al cuarto encuentro nacional.



A través de una plataforma digital, participaron representantes del Estados de México, Colima, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Puebla, Morelos, Michoacán y Tlaxcala, quienes compartieron experiencias y abordaron temas de interés para la vida política de las mujeres.



En este sentido, y en su papel de Secretaria Técnica del Observatorio mexiquense, Melissa Vargas Camacho, Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), resaltó que una de las principales tareas que tienen los Observatorios es llevar a todos los estados, Gobierno estatal, municipal y Cámaras de diputados federales y locales, el trabajo que se está haciendo a través de las Agendas de Género para alcanzar igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.



Precisó que ahora que existe mayor participación de las mujeres en la política, resulta fundamental tener las mismas condiciones en lo laboral, educativo, salud y vivienda, pues de lo contrario esta participación quedará sólo como un ejercicio que detendrá el trabajo que se ha realizado.



’Si no logramos que la participación de las mujeres en los ámbitos políticos y públicos se vea reflejada en un aumento de derechos y mecanismos que permitan su desarrollo pleno, si no llevamos a la práctica políticas públicas, todo quedará en un ejercicio’, dijo.



Del mismo modo, Vargas Camacho enfatizó en la importancia de contar con formas para conciliar la vida laboral y familiar, ya que al no tener un equilibrio la carga de los cuidados será mayor y esto dará como resultado una segunda jornada laboral.



Ante este escenario, señaló que es probable que las mujeres comiencen a desertar, lo que frenaría lo logrado, por lo que invitó a los asistentes a poner sobre la mesa del foro los mecanismos que den solución a este problema.