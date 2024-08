Realizan caminata perruna en Texcoco para combatir maltrato a las mascotas

En la zona sur del municipio de Texcoco se llevó a cabo la Caminata Canina en Territorio de Paz, con la participación de las comunidades de Montecillos, Fraccionamiento el Tejocote, Coatlinchán, Cuautlalpan y organizaciones dedicadas a la protección de los animalitos y mascotas de compañía.



’Esta caminata tiene como finalidad, prevenir la violencia y focos rojos, se realiza para tomar acciones y fomentar el trato digno a los animalitos, ya que son seres vivos y sintientes, para que esta sea una acción que estimule el buen vivir y convivir’, afirmó el Director de Desarrollo Social, Educación y Deporte Juan Darío Arreola Calderón, a nombre de la presidenta municipal de Texcoco Elizabeth Terrazas Ramírez.



El titular de Fomento Deportivo Alejandro Mendivil, afirmó que estas acciones ayudan a fundaciones y protectoras de animales para hacer difusión, apoyar y participar dentro de los mismos, por su parte el gobierno municipal pone su granito de arena apoyando y coordinando con ellos este tipo de eventos.



Agregó que se ha detectado que el problema de la sobrepoblación canina y felina en nuestras comunidades ha aumentado a lo largo de varios años, lo que demuestra que abandonar o realizar la eutanasia a los animales de compañía de una manera masiva no es la solución y no lo será.



Es por esto que, este tipo de asociaciones están tratando de conjuntar esfuerzos, buscando la participación de las comunidades, a los protectores de animales y a las autoridades municipales, para así poder lograr el control de la sobrepoblación canina y felina de una manera ética.



En este evento se propuso crear conciencia a través de la educación y sensibilización social sobre este tema, es lo que se ha identificado como la médula principal de este trabajo.



’La caminata es una actividad interactiva que permite transmitir mensajes como, la buena tenencia de los animales de compañía, la obligación legal y moral que se adquiere al incluir un animal de compañía en la familia, recordar que de la misma manera un perro comunitario, es de todos, por lo que hay que respetarlo, proveerlo de salud y bienestar, esterilizar un perro con tutor o de la comunidad debería ser una obligación social para lograr de manera significativa la cantidad de animales en condición de calle, recordar que los animales en condición de calle deben formar parte de nuestra responsabilidad y como sociedad se debe asumir esa responsabilidad evitando que nuestros animales vaguen sin supervisión y sin identificación, que todos los animalitos de compañía y comunitarios deben estar vacunados y esterilizados, entre otros.



Las palabras de bienvenida y agradecimiento tanto a las autoridades como a todos los participantes de la Caminata Canina en territorio de paz, corrió a cargo de Juan Darío Arreola Calderón, Director de Desarrollo Social, Educativo y del Deporte en representación de la Presidenta Municipal, Elizabeth Terrazas Ramírez.



Agregó que es muy importante continuar con este tipo de actividades para convivir con los animalitos y así lograr la sensibilización, ya que son seres vivos y que necesitan cariño y que no debemos dejarlos sin atención, por ejemplo, a los que viven en las azoteas, es por esto que es un orgullo asistir en representación de la Presidenta Municipal y así lograr se continúe con este tipo de eventos y que se sigan realizando.



Para este evento se contó con la presencia del Director de Desarrollo Social, Educativo y del Deporte, Juan Darío Arreola Calderón; del sub Director de Deporte, Alejandro Mendivil, así como autoridades de las comunidades de Montecillos, Fraccionamiento El Tejocote, Coatlinchán, Cuautlalpan, Autoridades Municipales, Organizaciones Protectoras de Animales y desde luego por los habitantes de diferentes localidades del municipio que acudieron al llamado para participar con sus animalitos a quienes se les otorgó una medalla por su participación y a sus propietarios de igual manera.