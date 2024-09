Realizan en Texcoco capacitación para el cuidado del agua 2024

Dentro del programa de Fortalecimiento de Capacidades 2024 de la Secretaría del Agua del Estado de México, se llevó a cabo el Curso de Certificación para atención a usuarios en la solicitud de los servicios en las entidades administradoras de agua, en el Parque Nacional Molino de Flores del Municipio de Texcoco.



La bienvenida a los participantes corrió a cargo de la Presidenta Municipal de Texcoco Elizabeth Terrazas Ramírez, quien además agradeció al Director de Agua Potable, Ing. Arnulfo Silva Adaya, por su preocupación en los temas de capacitación y fortalecimiento del área a su cargo, así como en organismos y en el caso de este municipio, esta dirección.



Agregó que la capacitación es fundamental, es algo que no se puede detener en todos los aspectos, tanto de sensibilidad ciudadana como la atención al cuidado del agua que es fundamental. En el caso de Texcoco se han hecho diferentes ejercicios para involucrar a la población con el cuidado del agua, además de estar participando con el gobierno del estado a través de diferentes organismos para que toda la gente sea empática con este tema que es trascendental para el mundo, más ahora que atravesamos una temporada importante de sequía durante el inicio y mediados de este año.



Es por esto que es importante la capacitación desde como tratar a las personas usuarias, como también invitarlos a que estén al corriente de sus pagos, que sepan que todo cuesta en el tema del agua, por lo que hay que estar capacitados para explicárselos.



Hay que involucrarnos todos, porque hay mucho que hacer en el tema de que los ciudadanos adquieran una mayor responsabilidad y es una obligación para los servidores públicos.



Para terminar su participación dijo a los presentes que Texcoco siempre está preocupado en invertir en materia de capacitación por lo que pueden venir a reunirse cuantas veces lo requieran además de que este municipio cuenta con lugares hermosos como el propio Molino de Flores, ’por que así es Texcoco, es mágico, lleno de espacios para poder reunirse, haciendo extensiva la invitación a los respectivos presidentes municipales de los presentes, a quienes representan y seguir haciendo unidad y trabajo conjunto en torno a este tema’.



Por su parte el Maestro Benjamín Reza Hernández, Subdirector de Consejos de Cuenca, Gestión Social y Atención a Emergencias de la Dirección Local CONAGUA en el estado de México, en su intervención explicó que el fortalecimiento de capacidades, es precisamente para generar conciencia, actualizarse constantemente, en este caso en materia del agua potable que cada vez se hace más complicado. Socializar los temas desde el área administrativa como entidades que se dedican al sector agua potable es muy complicado, ya que la responsabilidad si es de todos y la gente todavía no está acostumbrada a que se les de responsabilidades, piensan que todo es de una sola entidad y no es así.



Es por eso que esta capacitación busca responder a esas expectativas tanto como funcionarios a como se vaya a ver reflejado con la gente, una de esas cosas es la cantidad de agua que reclama la gente, ya que anteriormente tenía el líquido 24/7, ahora ya se acabó eso, lamentablemente se ha acabado no porque haya habido menos agua por así decirlo, porque si es difícil la captación, la recarga de acuíferos, es un tema muy complicado que no se les va a dar a entender, ni tampoco lo van a querer comprender porque es un cambio generacional que no estamos acostumbrados a ver, sin embargo es por eso que agradeció la presencia de los presentes a una capacitación complicada en la que hay que saber donde enfocarlo, nadie enseña a atender a la gente, problemáticas sociales, líderes agresivos o una simple persona que llega con una solicitud o una petición por derecho.



En su mensaje el Dr. Leonardo Daniel Amores Ravelo, Director General de Coordinación de Organismos Operadores de CAEM, expresó que los presentes son una pieza fundamental para que los gobiernos funcionen, además de que deben sentirse orgullosos, porque a pesar de que sea una parte grande o pequeña, se puede asegurar que no todos podrían hacer el trabajo que realizan, ya que si no está dentro del sistema de engranaje no funciona nada, por lo que bajo ese contexto el programa de fortalecimiento de capacidades va a contribuir a la actualización, al reforzamiento de conocimientos y habilidades de los servidores públicos pertenecientes al sector hídrico.



Este programa se realiza con una aportación del 50 por ciento que es federal y un 50 por ciento que es estatal, lo cual no conlleva ningún gasto para los prestadores de los servicios de agua municipales.



Además de los ponentes, se contó con la presencia de los servidores públicos de los municipios de, Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Cocotitlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Toluca, Naucalpan, Texcoco, Valle de Chalco, Zinacantepec, así como personal de CAEM (Comisión del Agua del Estado de México) y autoridades estatales y municipales.



Al finalizar la intervención de los ponentes, la Presidenta Municipal, Elizabeth Terrazas Ramírez, invitó a todos los asistentes a una pequeña visita guiada por las instalaciones del Parque Nacional Molino de Flores.