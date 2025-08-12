Realizan inscripción de más de dos mil alumnos de nuevo ingreso en Chapingo

Consolidando su papel como institución estratégica en el desarrollo económico, social y productivo de México, la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) comenzó la Semana de Inscripción de Nuevo Ingreso al Ciclo Escolar 2025-2026, en sede central de Texcoco, Estado de México, sumándose al proceso iniciado la semana pasada en los Centros Académicos Regionales y Unidades Regionales, para los 2 mil 400 estudiantes seleccionados --entre un total de 48 mil 344 aspirantes— que cursarán sus estudios en Preparatoria Agrícola o Propedéutico.



Este nuevo ciclo escolar arranca con la reincorporación académica de más de nueve mil alumnas y alumnos de nivel medio superior, superior y posgrado, así como con el inicio de la semana de inscripción e inducción para la comunidad estudiantil de recién ingreso que contará con el apoyo de alrededor de 90 monitores encargados de orientarles y acompañarles en esta nueva etapa de formación académica.



En un mensaje dirigido a docentes, trabajadores y estudiantes, el Dr. Angel Garduño García, Rector de la Universidad Autónoma Chapingo, dio la bienvenida a este nuevo ciclo escolar 2025-2026. A través de sus redes sociales, el Rector dijo: ’Estoy seguro que este nuevo semestre marcará un momento de gran relevancia para nuestra querida comunidad universitaria. Es un gran orgullo para nosotros dar a conocer que este año de los estudiantes seleccionados de nuevo ingreso, más del 47% proviene de pueblos indígenas y tenemos a estudiantes de todas partes del país con especial presencia de estados como Oaxaca, Puebla, Veracruz, Estado de México y Guerrero.



’Eso nos hace una comunidad diversa y rica en cultura saberes y sueños. Aquí encontrarán no solo aulas y laboratorios sino también solidaridad, comunidad y un modelo educativo único con alimentación, hospedaje y formación integral. Sean bienvenidas y bienvenidos a la universidad del campo para el pueblo cuiden esta tierra que ahora también les pertenece y recuerden siempre: Chapingo transforma y ustedes ya son parte de esa transformación’.



En la UACh calidad educativa e impulso a la ciencia, se integran al modelo asistencialista que proporciona a la población estudiantil --de manera directa y gratuita-- alimentación, vivienda, atención médica, lavandería y apoyo económico, entre otros servicios. Paralelamente, para garantizar la permanencia de la generación entrante, la UACh implementará un plan con mentorías entre pares, cursos de nivelación, apoyo psicológico, derechos lingüísticos, así como actividades de integración cultural y deportiva.

