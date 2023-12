Realizan jornada del autocuidado y la gestión de las emociones en Nezahualcóyotl

NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México.- Para sensibilizar a los adolescentes sobre la importancia de prevenir las violencias contra las mujeres, la Secretaría de la Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en colaboración con el Gobierno del Estado de México y el municipio de Nezahualcóyotl, llevó a cabo la Jornada del Autocuidado y la Gestión de las Emociones ’Jóvenes que construyen paz e igualdad’.



Encabezaron la inauguración, realizada en la explanada del municipio de Nezahualcóyotl, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la Gobernadora Delfina Gómez, y el Presidente Municipal Adolfo Cerqueda Rebollo.



Además, asistieron la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman; la encargada del despacho de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Sayda Blanco; la Comisionada de Derechos Humanos del Estado de México, Myrna Araceli García, y la Secretaria de las Mujeres mexiquense, Mónica Chávez Durán.



La Secretaria Rodríguez afirmó que el Gobierno de México, la administración mexiquense y Nezahualcóyotl trabajan para garantizar el derecho de mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencias, para lograr que caminen seguras, sin miedo, libres y plenas.



Por ello, indicó que esta jornada forma parte de una gran campaña de prevención; e invitó a la juventud a no permitir la violencia, ya que ésta no es normal.



’Si alguna o alguno de ustedes pasa por una situación así, quiero que sepan que siempre pueden acercarse a sus familiares de confianza o a sus maestros, a sus profesoras.



’Y, también, sí es más grave, a todas las autoridades que hoy estamos aquí presentes, porque no están solas, ni están solos’, pidió.



Comentó que la violencia puede ser mediante bromas hirientes, bullying, empujones, insultos, violencia auto infligida y otras formas que pueden poner en riesgo la integridad y la de alguien más.



La Maestra Delfina Gómez, Gobernadora del Estado de México, explicó a los jóvenes que la violencia no se debe minimizar ni verla como algo normal, por lo que invitó a la juventud mexiquense a expresar sus molestias y exigir el respeto de sus derechos, así como evitar casos de violencia entre compañeros de escuela.



Asimismo, hizo un llamado para que padres de familia, maestros, funcionarios públicos y ciudadanía contribuyan a estos esfuerzos, para evitar también agresiones en espacios como el hogar.



’Nosotros como administración, le apostamos y le vamos seguir apostando, a mejorar la calidad de vida de los mexiquenses, no solamente en salud, en educación, no solamente en vivienda y servicios públicos, sino, también en seguridad, pero si necesitamos de ustedes, si necesitamos hacer un compromiso social’, expresó la Mandataria estatal.



’¿Por qué no trabajamos de manera conjunta para lograr una sociedad, de verdad, menos violenta?, por eso las acciones que realizan cada Presidente Municipal, las acciones que realiza cada docente, cada director, cada padre de familia, cada madre de familia, en su casa, nos ayuda mucho a mejorar el tejido social’, agregó la Gobernadora Delfina Gómez.



La titular del Ejecutivo puntualizó que para ayudar a la juventud mexiquense su administración incrementará el número de becas para estudiantes de educación superior y nivel básico, y en media superior se mantendrá la cobertura total.



Mientras que para apoyar a las mujeres mexiquenses ya dio inicio el programa ’Mujeres con Bienestar’, el cual en una primera etapa llegará a 400 mil mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad.



’En próximos días se va a trabajar la Tarjeta de Bienestar para las mujeres de mayor necesidad, se hizo un esfuerzo muy grande para poder ayudar a 400 mil mujeres. Pero también tenemos que trabajar en un mayor número de becas, ayer me decía el compañero de Educación, Maestra nos da para darles un mayor de becas a los jóvenes, y dije pues órale vamos para eso’, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez.



En la Jornada del Autocuidado, organizada por Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito (UPVD) de la SSPC, en el marco de la conmemoración de Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de los 16 Días de Activismo contra la Violencia Hacia las Mujeres, participaron más de mil estudiantes de nivel medio superior.



Instituciones federales, estatales y municipales brindaron servicios especializados en prevención de las violencias, asesoría psicológica y jurídica a mujeres víctimas de violencia, talleres de resolución pacífica de conflictos y prevención del estrés y el suicidio.



Además de herramientas de autocuidado, como yoga, meditación, musicoterapia y aromaterapia.



Entre las dependencias mexiquenses que participaron estuvieron: Fiscalía General para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Secretaría de las Mujeres y Comisión de Derechos Humanos, además de la Conavim.