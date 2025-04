Realizan rifa de autos y motonetas en Texcoco para contribuyentes cumplidos

El Gobierno Municipal de Texcoco realizó la rifa de dos autos y 10 motonetas para los contribuyentes cumplidos, que están al corriente en el pago del impuesto predial y agua potable durante la campaña de recaudación realizada en los meses de enero, febrero y marzo del 2025.



De acuerdo a lo prometido el primero de enero del 2025, fecha en la que comenzó la recaudación del presente años, se realizó la rifa de dos autos, y 10 motonetas como estímulo a quienes de manera puntual cumplen con el pago de sus impuestos y agua potable en el municipio de Texcoco, todo en presencia de la Notaria Pública 39 del Estado de México Aracelli Hernández de Coss para dar fe de la realización legal de este acto.



’El ser humano requiere de ciertos apapachos de ciertos estímulos y más cuando hay contribuciones ¿o no es así?’, dijo el Presidente Municipal Nazario Gutiérrez Martínez, agradeciendo al cuerpo de gobierno por autorizar los descuentos y la rifa que permita estimular a los ciudadanos que llegan a cumplir con sus impuestos.



La tesorera municipal de Texcoco Lizeth Noemí Dávila Orozco, agradeció la participación de los contribuyentes y la respuesta a esta campaña de recaudación, en donde se logró que: ’de enero a marzo fueron pagados impuestos de 23,863 predios ubicados en territorio municipal y 7,202 cuentas de agua potable, siendo estos los que participaron en el sorteo del día de hoy’, dijo la titular de la tesorería agradeciendo ’por siempre cumplir con su pago, porque sus recursos serán destinados para obra pública y opciones que benefician a la población de municipio’, expresó.



La Notaria Pública 39 del Estado de México Araceli Hernández Coss, se dio a la tarea de documentar y verificar la legalidad de la rifa, mientras que regidores se encargaron de pasar a las tómbolas para sacar las copia de las boletas participantes en esta rifa, acordando que se sacarían cinco recibos de pago y descartando cuatro y el quinto sería el premiado.



En el caso de las motonetas el presidente municipal pidió a los regidores que apoyaran con el equipo de seguridad y en el caso de los autos con tanque de gasolina lleno.



’Buenas tardes, le está llamando su servidor Nazario Gutiérrez Martínez, Presidente Municipal de Texcoco’, mencionaba el edil al notificar a los ganadores su buena fortuna, destacando entre los premiados la señora Belmonte Salinas de Muñoz Josefina, cuyo llamado lo contestó su nieto señalando que se trató de su abuelita y que tienen 80 años de edad.



Los ganadores de las motonetas por el pago de predial fueron Espejel Estarada Ángela, Lozada Meraz Calixto, Lira Espejel Delia, Maya Posadas Marcos Raymundo, Montana Murillo Mirella Alejandra.



La ganadora del auto por pagar en tiempo y forma su consumo de agua potable fue Necochea Suárez Teresa Guadalupe.



Los ganadores de motonetas fueron: Acoltzi Green Armando Franco, Farmacia Nueva Central S.A. de C.V., Inmobiliaria Guadalupe S.A. de C.V., Sánchez Rosas Ranulfo y Paredes Gallardo Eva.



Nazario Gutiérrez agradeció a los contribuyentes por su participación: ’siempre contribuimos pagamos y muchas veces no sabemos dónde queda el recurso, ya lo acaba de expresar nuestra tesorera atinadamente hoy el recurso de las contribuciones de ustedes nos va a ayudar mucho a seguir mejorando la imagen de Texcoco, a que tengamos mejores servicios, si ustedes se percatan estamos ya cambiando la imagen de la calle Juárez’, les dijo el Presidente a los Texcocanos, señalando que su compromiso es trabajar para la aplicación de los recursos de tal manera que mejoren la calidad de vida de todos los habitantes de este municipio.



Y agregó: ’el pueblo sabe que nos dedicamos a servirle, el pueblo sabe que vamos a entregar trabajos, el día de ayer tomaron protesta las autoridades auxiliares los delegados las delegadas los Consejos de Participación Ciudadana, nuestros Comités Vecinales, que es la forma de organizarnos, poco vamos a hacer una agenda para recorrer las comunidades, los barrios para seguir con la mejora de nuestro Texcoco’, se comprometió.



’Texcoco es una maravilla, el municipio Texcoco tiene historia, tiene cultura y tiene grandes personalidades, uno de ellos nuestra gobernadora nuestra paisana la maestra Delfina Gómez Álvarez a quien desde aquí le mandamos un saludo’-



Explicó que: ’vamos a iniciar algunos proyectos de obra, hemos trabajado en reuniones, un servidor ha estado trabajando en reuniones con la presidenta de México, también pedirles que le demos un aplauso a nuestra presidenta de México una mujer, la primer mujer gobernando este maravilloso país tenemos otra mujer gobernando el estado de México y desde aquí nos hacemos solidarios con nuestra presidenta de México por todo el embate del país vecino, ustedes saben que si el arancel ,que no la arancel y que todo lo que implica pero hay mujer; hoy la mujer juega un papel importante en la vida social en la vida política en la vida profesional en los hogares mis respetos para todas las mujeres’, dijo Gutiérrez Martínez agradeciendo el voto de confianza reiterando que esta es la muestra que se está cumpliendo.



’Gracias por sus contribuciones, ¿qué tenemos que hacer nosotros los gobernantes? Agradecerles, porque es uno de los valores que nos enseñaron nuestra gente mayor, finalizó el Presidente Municipal de Texcoco.