Realizará CPCP sesión presencial en la cámara de diputados para analizar dictamen sobre reforma a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria

*Además, agregó el legislador, en la misma sesión se buscará aprobar el dictamen sobre las Leyes de Hidrocarburos; de la industria eléctrica, así como la abrogación de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios mexicanos, entre otros temas.



El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Erasmo González, anunció que el próximo 21de julio se realizará una sesión presencial en la Cámara de Diputados para celebrar la Tercera Reunión Extraordinaria, a fin de analizar las adecuaciones presupuestales a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para la aprobación del dictamen correspondiente.



En la misma sesión presencial, agregó el diputado por Tamaulipas, se analizará también el dictamen sobre las Leyes de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; Aduanera; Reglamento del Servicio Ferroviario, así como la abrogación a la Ley que crea el Fideocomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.



Con las modificaciones que se propondrán, explicó el diputado Erasmo González, se busca otorgar al Ejecutivo Federal flexibilidad para realizar adecuaciones presupuestarias y preservar la colaboración de poderes en el proceso de aprobación y modificación del Presupuesto de Egresos.



La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, dijo, analizó dos iniciativas:



La primera de ellas fue enviada por el Ejecutivo el pasado 23 de abril de 2020, mientras que la segunda la presentaron los diputados Mario Delgado Carrillo y Pablo Gómez Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, el 28 de junio del presente año.



Derivado del análisis de ambas iniciativas, detalló, la propuesta de la CPCP busca realizar a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria modificaciones a los artículos 21 y 58, para preservar la colaboración de poderes en el proceso de aprobación y modificación del Presupuesto de Egresos, al mismo tiempo que otorgan al Ejecutivo Federal flexibilidad para realizar adecuaciones presupuestarias.



Cuando se observe una caída de ingresos por impuestos en más del 3% (artículo 21) y cuando el Ejecutivo decida realizar modificaciones al presupuesto que representen más del 3% del gasto programable total aprobado para el año en curso (artículo 58), explicó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.



En el primer caso, se señala que el Ejecutivo enviará a la Cámara la propuesta de reducción del gasto y la Cámara contará con 30 días naturales para aprobar, previo examen, discusión y, en su caso, modificación de la propuesta, en caso de que el Ejecutivo no reciba respuesta de la Cámara, procederá la propuesta enviada.



Mientras que en el segundo caso (modificaciones de más del 3% del gasto programable) la Cámara dispondrá de 15 día hábiles para aprobar, previo examen, discusión y, en su caso, modificación de la propuesta, expuso.



Por cuanto hace al artículo 58, adiciona un ’candado’ para proteger los recursos destinados a los programas presupuestarios y a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, precisó el legislador, así como a las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos