Realizará alcaldesa de Chimalhuacán más de 20 obras de pavimentación y mejoramiento urbano

Con recursos del FAISMUN se realizarán 15 pavimentaciones de concreto hidráulico en puntos estratégicos del municipio

Realizará alcaldesa de Chimalhuacán más de 20 obras de pavimentación y mejoramiento urbano
Gobierno
Septiembre 23, 2025 08:42 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

Con el objetivo de mejorar la movilidad urbana, garantizar calles más seguras y fortalecer la infraestructura en distintas comunidades, el gobierno de Chimalhuacán, encabezado por la presidenta municipal Xóchitl Flores Jiménez, llevará a cabo más de 20 obras de pavimentación y mejoramiento urbano.

Consciente de las necesidades del municipio y en atención a las peticiones de la población, con quien trabaja de manera cercana, la alcaldesa de Chimalhuacán instruyó modernizar la infraestructura vial, rehabilitar calles y avenidas deterioradas, construir nuevas guarniciones y banquetas, y garantizar una mejor circulación para automovilistas y peatones, beneficiando a diversas colonias y asentamientos del municipio.

Estas acciones se financiarán con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), del Recurso Propio Municipal (RPM) y del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

Con recursos del FAISMUN se realizarán 15 pavimentaciones de concreto hidráulico en puntos estratégicos del municipio, como:

* Av. Benito Juárez, Cerro de las Palomas.
* Av. Asfaltadora, tramo de c. de las Flores a Circuito Flor de Durazno, Corte Lomas de Buenavista.
* Av. San Isidro, tramo de av. Pirules a c. Emiliano Zapata, Corte El Pocito.
* Av. San Lázaro, tramo de av. Loma Bonita a av. Tláloc, Corte San Isidro.
* Av. de la Joya y c. 24 de Marzo, tramo de c. Veracruz a c. Camino a la Joya, Corte Escalerillas.
* Av. Pino, tramo de c. Pirules a c. Loma Bonita, Corte San Isidro.
* Av. del Trabajo, c. Escuadrón 201 y c. Independencia, tramo de c. Loma Bonita a av. San Isidro, Corte San Pablo.
* Av. Pirules y av. Heliotropo, tramo de Blvd. San Isidro a c. Constitución, Corte El Pocito.

Asimismo, con presupuesto del FAISMUN se rehabilitarán calles de concreto hidráulico deterioradas, con la finalidad de garantizar mayor durabilidad y seguridad vial en:

* Av. Acuitlapilco, tramo de av. del Peñón a av. Apapasco, col. San Miguel Acuitlapilco.
* Av. Corregidora, tramo de av. del Peñón a c. Río de la Loza, San Pedro.

El FAISMUN también permitirá rehabilitar pavimento asfáltico de av. del Peñón; c. Unión, tramo de av. del Puerto a c. Tlatelco, barrio Xochiaca 1ª Sección, y de av. de los Patos, tramo de av. del Peñón a av. Arenal, barrio Artesanos.

De igual manera, se construirán guarniciones y banquetas en distintos tramos a favor de la seguridad de los peatones, como: Av. Cehuan, tramo de c. Tetocani a c. Coapatli; c. Coapatli, tramo de av. Cehuan a av. Organización Popular; av. Organización Popular, tramo de c. Coapatli a c. Tetecani, barrio Herreros.

Con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal se rehabilitará el pavimento de la av. Ejido Colectivo, tramo de c. Agustín Melgar, en los barrios Orfebres y Plateros.

Mientras que con Recurso Propio Municipal se ejecutarán obras enfocadas en la mejora de espacios públicos y el mantenimiento vial, por lo cual se invertirán 6 millones de pesos en el mantenimiento de más vialidades con concreto asfáltico.
Estas obras fortalecerán la infraestructura vial de Chimalhuacán, mejorarán la circulación y ofrecerán espacios más seguros para automovilistas y peatones.

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Realizará alcaldesa de Chimalhuacán más de 20 obras de pavimentación y mejoramiento urbano

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.