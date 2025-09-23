Realizará alcaldesa de Chimalhuacán más de 20 obras de pavimentación y mejoramiento urbano

Con el objetivo de mejorar la movilidad urbana, garantizar calles más seguras y fortalecer la infraestructura en distintas comunidades, el gobierno de Chimalhuacán, encabezado por la presidenta municipal Xóchitl Flores Jiménez, llevará a cabo más de 20 obras de pavimentación y mejoramiento urbano.



Consciente de las necesidades del municipio y en atención a las peticiones de la población, con quien trabaja de manera cercana, la alcaldesa de Chimalhuacán instruyó modernizar la infraestructura vial, rehabilitar calles y avenidas deterioradas, construir nuevas guarniciones y banquetas, y garantizar una mejor circulación para automovilistas y peatones, beneficiando a diversas colonias y asentamientos del municipio.



Estas acciones se financiarán con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), del Recurso Propio Municipal (RPM) y del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), correspondientes al ejercicio fiscal 2025.



Con recursos del FAISMUN se realizarán 15 pavimentaciones de concreto hidráulico en puntos estratégicos del municipio, como:



* Av. Benito Juárez, Cerro de las Palomas.

* Av. Asfaltadora, tramo de c. de las Flores a Circuito Flor de Durazno, Corte Lomas de Buenavista.

* Av. San Isidro, tramo de av. Pirules a c. Emiliano Zapata, Corte El Pocito.

* Av. San Lázaro, tramo de av. Loma Bonita a av. Tláloc, Corte San Isidro.

* Av. de la Joya y c. 24 de Marzo, tramo de c. Veracruz a c. Camino a la Joya, Corte Escalerillas.

* Av. Pino, tramo de c. Pirules a c. Loma Bonita, Corte San Isidro.

* Av. del Trabajo, c. Escuadrón 201 y c. Independencia, tramo de c. Loma Bonita a av. San Isidro, Corte San Pablo.

* Av. Pirules y av. Heliotropo, tramo de Blvd. San Isidro a c. Constitución, Corte El Pocito.



Asimismo, con presupuesto del FAISMUN se rehabilitarán calles de concreto hidráulico deterioradas, con la finalidad de garantizar mayor durabilidad y seguridad vial en:



* Av. Acuitlapilco, tramo de av. del Peñón a av. Apapasco, col. San Miguel Acuitlapilco.

* Av. Corregidora, tramo de av. del Peñón a c. Río de la Loza, San Pedro.



El FAISMUN también permitirá rehabilitar pavimento asfáltico de av. del Peñón; c. Unión, tramo de av. del Puerto a c. Tlatelco, barrio Xochiaca 1ª Sección, y de av. de los Patos, tramo de av. del Peñón a av. Arenal, barrio Artesanos.



De igual manera, se construirán guarniciones y banquetas en distintos tramos a favor de la seguridad de los peatones, como: Av. Cehuan, tramo de c. Tetocani a c. Coapatli; c. Coapatli, tramo de av. Cehuan a av. Organización Popular; av. Organización Popular, tramo de c. Coapatli a c. Tetecani, barrio Herreros.



Con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal se rehabilitará el pavimento de la av. Ejido Colectivo, tramo de c. Agustín Melgar, en los barrios Orfebres y Plateros.



Mientras que con Recurso Propio Municipal se ejecutarán obras enfocadas en la mejora de espacios públicos y el mantenimiento vial, por lo cual se invertirán 6 millones de pesos en el mantenimiento de más vialidades con concreto asfáltico.

Estas obras fortalecerán la infraestructura vial de Chimalhuacán, mejorarán la circulación y ofrecerán espacios más seguros para automovilistas y peatones.