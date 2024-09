Realizarán jornada de esterilización canina y felina en Texcoco

Coadyuva el gobierno municipal de Texcoco junto con el Instituto de Salud del estado de México (ISEM) para realizar la Jornada Nacional de Reforzamiento de vacunación antirrábica gratuita ’Vacúnate hoy, protege mañana’ del 22 al 27 de septiembre en la explanada de la presidencia municipal de 9:00 a 15:00 horas.



La coordinadora del Centro de Protección Animal en Texcoco (CEPAT), Elizabeth Flores García informó que a principios del 2024 se realizó la primera jornada de vacunación antirrábica y en esta ocasión se está aplicando el refuerzo para perros y gatos.



La presidenta municipal de Texcoco Elizabeth Terrazas Ramírez, hizo un llamado a la ciudadanía para que acudan a vacunar a sus mascotas, ya sea en este espacio o en su comunidad con su encargado de salud, ya que esto se trata de cuidar a nuestros seres sintientes dándoles atención afectiva y emocional, así como el cuidado de su salud, siendo las vacunas parte básica para lograrlo.



La coordinadora del CEPAT, aseguró que el fin de semana se aplicaron de 80 a 100 dosis diarias de la vacuna antirrábica, por ello hizo una invitación a todos los habitantes de Texcoco a ser responsables de sus mascotas de compañía para acudir a vacunarlos,’ se le pone la vacuna, es algo muy rápido’.



Por su parte personal del ISEM dijo que la vacuna antirrábica debe de aplicar una vez al año, a partir del mes de edad, se les da un recibo de que ya fueron vacunados, no hay ninguna contraindicación ni recomendaciones antes y después de la aplicación intramuscular o subcutánea.



Mencionó que la campaña fuerte es en marzo, que es cuando empiezan los calores y hay que protegerlos, no hay contraindicación al menos que sus veterinarios particulares den alguna indicación sobre algún procedimiento quirúrgico o algo así, no causa malestar alguno no hay cuidados ni complicaciones