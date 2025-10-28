Realizarán obra de pavimentación con concreto hidráulico en Monte Sinaí, Tezoyuca

Tezoyuca, Estado de México.-Se llevó a cabo el arranque de la construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Monte Sinaí, ubicada en la colonia Ampliación Tezoyuca.



En punto de las 10:30 horas, el C.P. Edgar Uriel Morales Ávila, Presidente Municipal de Tezoyuca, acompañado de autoridades municipales y vecinos, encabezó este evento tan esperado por la comunidad.



Durante su mensaje, el presidente señaló:

’Una obra que, aseguro, quedará muy bonita. En 30 días, el 22 de noviembre, verán el resultado, lo cual es importantísimo porque se notará un giro de 360° en la imagen de nuestra comunidad.



Estamos muy contentos y espero que ustedes más; después de casi 20 años, hoy este gobierno municipal hace justicia y cumple los compromisos que hemos hecho con Ampliación Tezoyuca.’



Asimismo, el alcalde agradeció el trabajo en equipo con el Cabildo Municipal, quien autoriza la realización de estas obras, y reconoció la participación de las y los vecinos comprometidos con mejorar su entorno, colaborando en jornadas de limpieza y apoyo comunitario.



Posteriormente, se llevó a cabo el banderazo de inicio de obra, con el cual se dio arranque oficial a los trabajos.



Detalles de la obra:

• Construcción de 617.30 m² de piso de concreto hidráulico de 15 cm de espesor.

• Construcción de 260.52 metros lineales de guarniciones.

• Construcción de 227.11 m² de banquetas con acabado estampado.

• Reparación de 15 tomas domiciliarias de agua.

• Encofrado de tubería de drenaje sanitario de 30 cm de diámetro (127.26 ml).

• Construcción de 15 descargas domiciliarias y conexión a drenaje.

• Rehabilitación de 4 luminarias.



Estos trabajos iniciaron el 24 de octubre y se tiene programada su finalización para el 22 de noviembre, con una duración aproximada de 30 días.



El Gobierno Municipal de Tezoyuca continúa apostando por mejorar la infraestructura y la calidad de vida de todas y todos los habitantes.

