Reanudará Bundesliga porque garantiza seguridad requerida: Ricardo Osorio

+El regreso del balompié, reconoce, mensaje positivo para todos



+También critica la multipropiedad de equipos en el futbol mexicano, prohibida por FIFA



+Denuncia técnico y promotores corruptos



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Con la autoridad moral y deportiva como campeón –junto a Pável Pardo–, con el Stuttgart en 2007, el ex zaguero de la selección mexicana, Ricardo Osorio, opinó sobre la polémica decisión de Alemania de volver a las canchas, sin público, el próximo 16 de mayo, que arrancará con seis juegos. Argumentó que el gobierno de Angela Merkel no se arriesgaría a reanudar el futbol si no tiene las medidas seguridad que se requieren ante el coronavirus.



’En la Bundesliga tienen una gran mentalidad, orden y puntualidad. Llevan todo un proceso. No trabajan a marchas forzadas, van poco a poco hasta llegar al punto del problema’, argumentó.



Consideró que ’ya dieron cómo controlar el problema (del Covid-19) y por eso van a reanudar el torneo. En el futbol mexicano es diferente, ya están viendo cómo iniciar entre tantas cosas y ya ni hay Liga de Ascenso.’



Después de dos meses de confinamiento por el brote de coronavirus, la liga alemana será la primera en Europa en reanudarse cuando se dispute este fin de semana la jornada 26, donde el Bayern Munich camina como líder.



Los duelos de la Bundesliga se jugarán a puerta cerrada, además los clubes deberán confirmar que sus integrantes dieron negativo a las pruebas de Covid-19 realizadas un día antes y los jugadores tampoco podrán celebrar en conjunto ni saludarse de mano.



Osorio indicó que el retorno del balompié da un mensaje positivo para todos, porque es el deporte más visto en el mundo y, así como todas las competencias profesionales, ’es una industria económica que mueve cifras descomunales, que ni siquiera un gerente del sector automotriz llega a ganar.»



Además, insistió, Alemania da muestra, de nueva cuenta, de su fortaleza y organización.



La historia –argumentó el ex jugador de Cruz Azul y Monterrey, actual comentarista para Multimedios—’lo dice todo: los alemanes estuvieron en dos guerras mundiales y se levantaron, de no ser nada, se convirtieron en potencia del orbe, hay que admirarle lo bueno.’



Al hacer una comparación entre la tetracampeona del mundo, Alemania, y el futbol mexicano, Osorio consideró que la Liga Mx debería aprender de la Bundesliga.



No sólo en su organización, sino también en la unión que hay entre los futbolistas para defenderse y en el respeto de los directivos al jugador.



’Sería triste compararnos con Alemania, porque allá hacen todo bajo términos legales y aquí hay muchos intereses’, criticó.



Aunque no dijo quiénes ni cómo.



’Es complicado decir qué debe aprender la liga nacional de la Bundesliga, porque en Alemania se rigen por lineamientos. En México está la multipropiedad y varios temas, es complicado’, reconoció.



Lamentó que en varias de las decisiones de los directivos de la Liga Mx el más afectado suele ser el futbolista. Pero apuntó que los jugadores también tienen un problema, ’no piensan en los que vienen detrás, en los que van a jugar en dos o tres años, no hay respaldo para decir –a los dueños del balón– somos seres humanos y queremos el respeto que merecemos.



’La falta de unión en el balompié tricolor da pie a una ausencia de respeto de los directivos hacia los propios futbolistas sin importar la trayectoria o logros que hayan conseguido.’



Y lanzó:



’Es triste ver cómo hay técnicos o promotores corruptos, hay jugadores que tienen años en un equipo y se tienen que ir porque alguien más tiene que ganar dinero. Es un mercado de piernas.’



E interrogó:



’¿Cuántos jugadores se han retirado en el futbol mexicano como debe ser?’



Respondió:



’Son muy pocos. Casi todos se van peleados con los directivos por la forma de trabajar.’



Una mala experiencia al inicio de su carrera hizo que Osorio entendiera la necesidad de inculcar entre los futbolistas una consciencia. Sobre todo, dejarse asesorar por las personas adecuadas tanto en términos económicos como jurídicos y asegurar un patrimonio.



Reflexionó:



’Existe mucha gente que quiere ayudar. Pero hay mucha más que busca perjudicarte. Los jugadores no deben dejarse llevar sólo por palabras bonitas. En todo el deporte, no sólo en el futbol, (el éxito) llega demasiado pronto, como a los 22 o 24 años, y no estamos preparados. El futbol es pasajero y pareciera que no lo entienden en su momento.’



(Con información del diario La Jornada)