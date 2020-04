Reaparece Ricardo Anaya. Pide solidaridad y ayudar a México ante coronavirus

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 22 marzo.-Anaya explicó que hay que estar atentos a esta enfermedad pues, México se está acercando a las condiciones que se han desarrollado en muchas partes del mundo como China y otros países asiáticos, Europa y Estados Unidos.





El panista también hizo un llamado a tomar las precauciones necesarias pues se avecina una cuarentena nacional además de llamar a atender los aciertos y errores de los países a nivel global y llamó a confiar en los especialistas mexicanos.



No son tiempos de política, son tiempos de solidaridad, no son tiempos para dividir o polarizar sino para unir. No es tiempo de pleitos entre políticos, no se trata de pelear con el presidente, o con nuestros líderes democráticamente electos pero sí de exigir seriedad para que se escuche a los expertos’, aseveró.



Pidió sensatez para lo que viene e hizo referencia a la importancia de las pruebas de diagnóstico de coronavirus como una parte fundamental.



’Hay que hacer pruebas, pruebas y pruebas’.



También pidió evitar las compras de pánico y dejar las máscaras y guantes para médicos y enfermeras quienes estarán en el frente de batalla para proteger a la población.



’Todos los que podamos, quedémonos en nuestra casa para evitar que el contagio comunitario se acelere’, señaló.



Dijo que debido a esta emergencia, la economía se verá afectada por lo que pidió ser solidarios y mecanismos para satisfacer sus necesidades básicas.



’México somos todos y nos necesitamos todos, vienen momentos muy difíciles pero el sol volverá a salir. México saldrá fortalecido de esta crisis’, puntualizó.