Reapertura antes de cambio de semáforo es un ensayo, afirma Astudillo

ACAPULCO, Gro., 2 de julio de 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que la reapertura este jueves, a tres días de que entre en vigor la siguiente actualización del semáforo nacional de riesgo epidemiológico de Covid 19, es un ensayo previo al anuncio formal del cambio.



Durante su mensaje este mediodía, a través de su cuenta de Facebook, Astudillo Flores lanzó un mensaje a todos los que ’andan inquietos’, pues adelantó que todo ha marchado en calma y normalidad y los sitios turísticos de Guerrero.



’Para tranquilidad de quienes están pues, inquietos, recuerden ustedes: yo soy muy tolerante. Solamente lo comento, quienes están inquietos, es que no hay ninguna novedad.



El primer día que se anunció que entraríamos en función hoy, es que todo ha transcurrido hasta este momento, después de las 12, sin problema en Zihuatanejo, en Acapulco, en Taxco, todo está transcurriendo sin problema’, aseguró.



Añadió que la decisión de reactivar la actividad turística se tomó ’con toda responsabilidad y frente a una necesidad también de una activación económica necesaria para todos’, en conjunto con los tres órdenes de gobierno, organizaciones empresariales, sindicatos y prestadores de servicios.



Sin embargo, el mandatario advirtió que el cambio en el semáforo no significa que el problema haya terminado. ’La pandemia está, está presente, está agresiva y si no nos cuidamos, nos vamos a seguir contagiando. Yo quiero pedir a todos su responsabilidad, que no veamos esto como un inicio ni de vacaciones, ni tampoco de que terminó el problema de salud’, exhortó.



Ante la paulatina reactivación económica en todo el país, expuso que las acciones en Guerrero son parte de lo que se debe hacer.



’No hay que sentirnos que estamos haciendo algo fuera de lo que está sucediendo en este momento en el país. Aquí hay dos: no hacer nada o hacer; vamos a hacer y como gobernador asumo la responsabilidad de lo que estamos haciendo’, enfatizó.



Agradeció ’la ayuda del presidente de la República, del director del INSABI, de la Maestra Bárcena, que también ha sido muy solidaria con nosotros, de todos los municipios que están participando, los poderes que también están participando’.



Antes, Héctor Astudillo mencionó que participó en la clausura virtual del ciclo 2019-2020 de educación básica, la cual encabezó el secretario de Educación federal, Esteban Moctezuma Barragán.



Fuente: Quadratín