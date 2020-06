Reapertura de Liga MX, pese a más de 14 mil 500 decesos por Covid 19

+Se disputará 13 de diciembre gran final del Torneo Apertura 2020



+Acuerdos durante la asamblea de dueños, realizada hoy



+Habrá protocolo sanitario de cuatro fases para el retorno al balompié nacional



+Hay más casos positivos por coronavirus entre futbolistas



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Con más de 124 mil 301 casos confirmados y 14 mil 649 defunciones, por Covid 19, al día de ayer –que no tienen visos de disminuir–, a Liga MX, conformada por 18 equipos, ya tiene fecha para volver a rodar el balón, pese a que siguen registrándose futbolistas contaminados y tras el parón de casi cuatro meses.



Tras la Asamblea de Dueños el presidente de la Liga, el polémico Enrique Bonilla, confirmó que será el viernes 24 de julio cuando la actividad regrese a los estadios del futbol mexicano, con el inicio del torneo Apertura 2020 y que incluirá protocolo sanitario de cuatro fases.



El campeonato constará de dos fechas dobles (jornada 4 y 8) y culminará el día 12 de diciembre, con la gran final del certamen. En caso de que un equipo finalista de la Liga MX participe en el Mundial de Clubes, las finales se recorrerán al 23 y 27 de diciembre, tal como ocurrió en el pasado con el conjunto del Monterrey.



De la misma forma se informó que ha quedado aprobado el cambio de nombre y sede del club Monarcas Morelia a Mazatlán FC en la ciudad de Mazatlán; mientras que el Querétaro informó la sustitución de su certificado de afiliación, el cual pasará a ser titular del señor Gabriel Solares.



Regresa repechaje



Habrá nuevo formato de fase final con el regreso del repechaje, el cual será disputado por los clubes ubicados entre las posiciones 5 y 12 de la tabla general.



Se jugará a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado en la clasificación; no habrá tiempos extra y en caso de empate el pase se definiría en penaltis. Los cuatro conjuntos que avancen se reubicarán en los lugares 5-8 según su posición en la tabla.



Además, los tres últimos lugares de la tabla serán sancionados económicamente.



Para la temporada 2020-21 el último lugar de la tabla de cocientes tendrá una sanción de 120 millones de pesos, el penúltimo 70 mdp y el antepenúltimo 50 mdp, con el fin de generar recursos para apoyar a la Liga de Expansión.



En caso de que un equipo ocupe el fondo de la tabla porcentual durante dos años consecutivos, pagará 20 mdp adicionales a los ya establecidos.



En cuanto a la Copa MX, Rayados de Monterrey y Xolos de Tijuana jugarán la final pendiente de la Copa MX el 16 y el 23 de septiembre.



La Liga MX Femenil iniciará el mismo 24 de julio, siendo la gran final entre el 6 y el 13 de diciembre. Solo habrá una fecha doble (jornada 15, 4 y 5 de diciembre) y los calendarios completos se darán a conocer en las próximas semanas.



Cuatro fases



Mientras tanto, el anuncio del regreso de la Liga MX también se da en medio del aumento de jugadores contagiados, ya que los Pumas dieron a conocer que un futbolista se contagió.



Durante la víspera, la Liga MX dio a conocer el protocolo sanitario que emprenderá para el regreso del futbol en México luego de la pandemia de COVID-19 y que constará de 4 fases.



Sin embargo, el regreso de la Liga MX también se da en medio del aumento de jugadores contagiados, ya que este 9 de junio los Pumas de la UNAM dieron a conocer que un segundo futbolista se contaminó.



Por medio de un comunicado de prensa, el club universitario informó que realizaron pruebas de laboratorio para la detección del SARS-CoV-2 en el primer equipo. Aunque no detallaron la cantidad de las pruebas realizadas, señalaron que un jugador dio positivo a COVID-19.



Pese a ello, la Comisión Médica de la Federación Mexicana de Futbol y el Gobierno Federal dieron a conocer las 4 fases del protocolo sanitario con el que se busca que el futbol regrese con las medidas necesarias.



La fase 1 indica las medidas que deberán aplicar los clubes para la preparación del jugador antes del regreso a los entrenamientos.



’Cada club nombrará a un responsable de atención al protocolo, que velará por las actividades que deberán realizar los jugadores en sus propias casas, lo que les servirá -como ha ocurrido hasta ahora- a mantenerse en condiciones físicas adecuadas’, detalló la Liga MX en un comunicado.



En la fase 2, se aplicarán las medidas para el regreso a los entrenamientos individuales en las canchas de cada equipo.



’La cantidad de jugadores que podrán participar de manera simultánea (en los entrenamientos) no podrá ser superior a seis. Esta etapa también contempla la aplicación de pruebas a todos los jugadores, cuerpo técnico, equipo médico e integrantes del Club que estén presentes durante los entrenamientos’, agregó.



La fase 3 incluye las disposiciones para el regreso a los entrenamientos en grupo.



Por último, la 4 detalla las acciones a seguir para el regreso a los partidos:



’Incluyendo criterios como las restricciones a los saludos entre jugadores y en los festejos en caso de anotación’.