Reapertura el 2 de julio, con estricto orden y vigilancia, señala Adela Román

La presidenta municipal Adela Román Ocampo señaló que hay certeza de los tres niveles de gobierno en que el día 2 de julio, cuando se reabra de manera gradual la actividad turística, estemos en el color naranja del semáforo epidemiológico, por lo que hizo un exhorto a hoteleros, restauranteros, empresarios y comerciantes para que ’nos ayuden a hacer la tarea’.



En reunión virtual celebrada este domingo con el gobernador Héctor Astudillo Flores, funcionarios y prestadores de servicios, se analizó el protocolo para la reapertura de actividades turísticas en Guerrero, que iniciarán con el 30 por ciento de su capacidad para entrar a la ’nueva normalidad’.



Román Ocampo señaló en su intervención que, para el próximo jueves, cuando se prevé la reapertura y no el día primero de julio como se planeaba, se mantienen restricciones para abrir en bares, discotecas, cines, gimnasios, plazas comerciales, salones de fiestas y demás establecimientos no esenciales, esperando la transición a semáforo naranja.



Añadió que hay consenso entre los tres niveles de gobierno para que se apliquen estrictamente las medidas de seguridad sanitaria y así evitar rebrotes del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, causante de COVID-19.



Asimismo, la alcaldesa refrendó su agradecimiento y solidaridad con las Fuerzas Armadas, con los Grupos de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero y Acapulco, porque ’hemos trabajado de la mano, de manera coordinada. Obviamente, el Ayuntamiento, como primera autoridad municipal, está doblemente obligada a que las cosas se hagan bien’, añadió.



La primera autoridad de Acapulco indicó que ha platicado con prestadores de servicios y les ha dicho que con la reapertura de actividades ’el Gobierno Municipal va a ser sumamente estricto porque está de por medio la vida, la salud, y sería muy triste si nosotros no cumpliéramos con los protocolos, los lineamientos de Salud Federal, de Salud Estatal y del municipio. De no cumplir cada quien con su responsabilidad, se tendrían que cerrar nuevamente las playas, volver al color rojo en el semáforo epidemiológico y eso sería muy lamentable’.



Expresó que no tiene la menor duda que Acapulco, como el ave Fénix, resurgirá y ’será el reencuentro con el paraíso’, porque ’vamos a hacer que la gente se reencuentre con esa generosidad del pueblo acapulqueño, con esa disposición de servirle a quienes nos visitan’.



Por último, Román Ocampo hizo hincapié en que el Ayuntamiento seguirá aplicando las medidas sanitarias pese a la inconformidad de la gente, puesto que lo primordial es velar por la seguridad y salud colectiva, ’se están dando resultados y tengo la seguridad de que vamos a salir bien’, concluyó.