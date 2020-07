Rebasa muertes de coronavirus a fallecimientos por consumo de bebidas azucaradas en México

Chicoloapan, México.- De acuerdo con las autoridades de salud federal, cada año en México, se reportan 40 mil muertes por enfermedades relacionadas con el consumo de bebidas azucaradas; cifra que recientemente fue superada por el nuevo coronavirus que ha provocado el deceso de 41 mil 908 personas hasta el día 23 de julio del año en curso.



Los especialistas de la salud del gobierno federal reportaron que en 2018 hubo un total de 722 mil 611 muertes, cuyas tres principales causas fueron enfermedad cardiaca, diabetes y cáncer con una prevalencia de 21, 14 y 12 por ciento respectivamente.



Del total de defunciones en 2018, el 7 por ciento están asociadas al consumo de bebidas azucaradas; lo que equivale a 40 mil 842 muertes en un año. Mientras que los decesos por COVID-19 rebasó esta cifra en solo cinco meses, luego de haberse decretado el inicio de la pandemia en México.



Según los especialistas, en México hay 9.1 millones de personas con diabetes, 70 por ciento de ellas conoce el diagnóstico; es decir, 6.3 millones; solo 87 por ciento recibe atención, lo que equivale a 5.5 millones de pacientes; de estos solo 15 por ciento (843 mil personas) logra tener un buen control de glucosa y 50 por ciento (421 mil mexicanos) no tienen complicaciones crónicas como amputaciones, diálisis, ceguera e insuficiencia renal crónica.



Al respecto, el dirigente social de extracción antorchista, Eduardo Velazco Santiago, reconoció que el panorama es complicado en México, mucho más en municipios cuyos alcaldes no aplican medidas preventivas ni estrategias que contengan la propagación del Coronavirus.



’Como ya lo hemos externado, el coronavirus llegó a evidenciar la alimentación inadecuada que hay en México, pues está conformada por productos con bajo valor nutricional y máximo contenido de calorías; asimismo, demostró el deficiente sistema de salud que tiene nuestro país’.



Agregó que esta situación se complica aún más si en municipios como Chicoloapan no existe una regulación en el transporte público, en tianguis y mercados; así como falta de capacitación para el personal médico de las unidades de salud, mismas que funcionan solo como clínicas rurales.



’Es como si en Chicoloapan no pasara nada, hay muchísima gente que sale a la calle sin cubrebocas, sin careta y ni siquiera atienden la sana distancia; los tianguis siguen abarrotados y no se atienden las medidas preventivas ante el coronavirus. Insistimos ante el gobierno municipal morenista la necesidad de contar con un plan alimenticio y económico para las familias más vulnerables y nuestra gestión simplemente fue ignorada por la edil Nancy Gómez’.



A esta problemática, el dirigente antorchista sumó la falta de apoyo a personas con enfermedades crónicas, mismas que provocan discapacidad, deterioran la calidad de vida e incrementa al doble el riesgo de muerte por el coronavirus.



Con base en el reporte federal, del 100 por ciento de defunciones por coronavirus, el 67 por ciento sufría de diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedades cardiovasculares; del mismo modo, refieren que, de las 41 mil 908 muertes, 13 mil 424 tenían tres o más factores de riesgo a consecuencia de la edad, salud y consumo de tabaco, por mencionar algunos.



’Evidentemente necesitamos cambiar nuestros hábitos alimenticios y dejar de tomar refrescos o jugos artificiales; pero, también es necesario que cambie el modelo económico de nuestro país: se necesita que las familias cuenten con empleos y salarios dignos, que exista una justa distribución de la riqueza y que se aplique una política fiscal diferente, que paguen más los que más tienen, además, se debe fortalecer al sistema de salud, dotar de insumos, medicamentos, personal a las unidades médicas y los hospitales como el de Chicoloapan, el cual lleva 7 años en abandono, solo de esa manera podrá cambiar verdaderamente la situación de los mexicanos’, concluyó.