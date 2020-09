Rebasaremos las 2 millones de firmas para enjuiciar a los ex presidentes: Adela Román

Al señalar que los ex presidentes de México que tengan deudas con la justicia deben enfrentar el escrutinio público, la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, participó en la instalación de las mesas para recaudar firmas en el Zócalo, que lleva a cabo la dirigencia de Morena en Guerrero, las cuales estarán disponibles de nueve a tres de la tarde, en todos los municipios de la entidad.



Román Ocampo coincidió con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que los ex mandatarios que gozaban de privilegios a costa del pueblo, respondan por sus actos ante la justicia.



’Yo creo que no sólo conseguiremos las dos millones de firmas que se necesitan, si no que rebasaremos esa meta y al fin la sociedad mexicana concrete ese anhelo que ha estado guardado por años, castigar la corrupción en todos los niveles de la vida pública del país’, manifestó.



Agregó que la iniciativa busca que la corrupción y el saqueo de tantos años no quede impune; ’cada firma que recolectemos es un acto de amor a nuestra patria, pero sobre todo una acción de lealtad para nuestro presidente López Obrador y la Cuarta Transformación de México’, acotó.



Por su parte, el dirigente estatal de Morena Marcial Rodríguez Saldaña, celebró que la presidenta municipal sea solidaria y cumpla al pie de la letra los preceptos de la 4T. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo mexicano, finalizó.