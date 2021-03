Rebeca salió con su novio de Acolman y terminó embolsada en Texcoco

Edomex, 1 de marzo (Contrapapel).- Rebeca Jazmín Rosas Barrera, madre de una niña de cinco años, reportada como desparecida en la Ciudad de México fue localizada sin vida en el municipio de Texcoco, confirmaron familiares de la víctima.



Rosas Barrera de 21 años, fue vista por última vez el pasado viernes 19 de febrero después de que salió a bordo de una camioneta con Jorge ’N’, con quien mantenía una relación sentimental.



Sus familiares, relataron que a pesar de discutir con Jorge, ese día salió de su domicilio ubicado en la colonia Pueblo San Juan de Aragón de la alcaldía Gustavo A. Madero, pero esa noche no regresó a su casa.



A la mañana siguiente, Jorge llegó a la casa de Rebeca a buscarla, pues afirmó que desde la noche anterior se había bajado de la camioneta.



Mientras que la mañana del sábado 20 de febrero, en Texcoco a poco más de 25 kilómetros de distancia, fue localizado el cuerpo de una mujer embolsada.



En tanto Jorge acompañó a los familiares de Rebeca a buscarla por hospitales pensando que quizá algo le había pasado, por la noche levantaron la Alerta Amber.



’Jorge, incluso participó en una declaración ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas pero nada de lo que declaró coincidía con lo que vimos la noche anterior. Jorge regresó a la casa, el domingo y el lunes de esta semana que tenía que declarar ya no se presentó. No ha vuelto a tener contacto, ya no contesta su celular y está prófugo’, detallaron familiares.



Para el día miércoles la familia fue notificada que el cuerpo encontrado en Texcoco tenía las características de Rebeca, después pudieron confirmar que se trata de ella.



Rebeca Jazmin, fue localizada en un terreno del poblado de San Diego, la joven estaba

embolsada, presentaba golpes en el cuerpo y un disparo por arma de fuego en la cabeza.



El sábado 27 de febrero fue sepultada en la Ciudad de México, mientras que Jorge ’N’ es buscado por sus familiares a través de redes sociales.