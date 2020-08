Rebeldía de Messi: no acudirá este domingo a pruebas médicas

+Tampoco entrenará mañana lunes



+Josep Guardiola, técnico de Manchester City, se entrevistará con la Pulga en las próximas horas, según versiones de prensa



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- La maraña luce más enredada cada día tras la noticia de que Lionel Messi desea abandonar al Barcelona.



Josep Guartdiola, entrenador del Manchester City, ya está en la Ciudad Condal para entrevistarse con el rosarino, mientras la plantilla del Barcelona reanuda su actividad el domingo –después del 2-8 ante Baayern Munich en Champions League que detonó la debacle–, prácticamente huérfana de su capitán Lionel Messi, que anunció su intención de dejar el club, según versiones periodísticas.



Diferentes medios españoles, incluidos en influyente diario El País– aseguran que el argentino no se presentará hoy al test, para que la plantilla se haga la prueba PCR (con el fin de detectar coronavirus) ni a los entrenamientos el lunes.



El motivo por el cual el argentino no se presentará este domingo a las pruebas médicas, previas a la reanudación de los entrenamientos este lunes, es que hacerlo contradice su postura de que el argumento legal está de su lado, ahora es agente libre y, por tanto, dueño de su destino profesional.



Si empieza el trabajo de pretemporada con el resto del equipo, le daría la razón al Barcelona.



La leyenda argentina de 33 años, con contrato hasta el 30 de junio de 2021, anunció el martes con un burofax su intención de dejar el club, que preside Josep Maria Bartomeu.



El astro se acogería a una cláusula incluida en su contrato por la que podía pedir irse libremente del Barcelona a final de temporada pero normalmente caducó el pasado 10 de junio.



Mas, el Barcelona considera que el contrato es plenamente vigente hasta el 30 de junio del 2021.



Según medios españoles, Messi ha establecido comunicación con el equipo para tratar de resolver la situación, pero el Barcelona confirmó a la agencia The Associated Press que no negociará para permitir que la estrella abandone el club antes de la expiración de su contrato el próximo año.



Los abogados de Messi argumentan la excepcionalidad de la temporada, interrumpida entre marzo y junio por el coronavirus, por lo que creen que la fecha para ejecutar la cláusula sigue vigente.



Si prima la teoría del Barcelona, el club que lo quiera fichar debería poner sobre la mesa los 700 millones de euros (unos 18 mil millones de pesos) de su cláusula de rescisión.



A menos que se negocie un traspaso, como fue el caso del pase de su eterno rival portugués Cristiano Ronaldo del Real Madrid a la Juventus de Turín en julio de 2018.



El Barcelona pretende utilizar todos los instrumentos jurídicos a su alcance para evitar que se marche antes de junio de 2021.



Lio y Josep



Mientras, algunas agencias noticiosas aseguran que el entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, ya está en la Ciudad Condal para entrevistarse con el rosarino, otras fuentes sostienen que el astro tiene intención de dialogar y resolver el entuerto con su actual equipo.



Incluso, algunos más aseguran que el club azulgrana no cederá ni un ápice en cuanto a negociar una eventual salida del argentino, pues insisten que su contrato sigue vigente.



Guardiola, en tanto, ya está en Barcelona para, supuestamente, reunirse con Messi y definir los pasos a seguir en torno al atractivo fichaje con el Manchester City.