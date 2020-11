¿Rebelión o simple advertencia?

Hasta el momento no se sabe si la proclama de separarse de la Federación por parte de 10 estados es una broma de mal gusto, una amenaza o simple chantaje y las acciones que emprenderán los gobernantes de esas entidades para cumplir con esa advertencia.



Encabezados por Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, otros nueve mandatarios formaron un bloque de oposición al reparto del presupuesto, tal y como se viene haciendo y piden un nuevo Código Fiscal, aunque ahora le sumaron la acción de separarse de la Federación, si no se accede a las propuestas.



La amenaza, advertencia o como se le quiera llamar es sumamente riesgosa, ya que conlleva acciones de todo tipo, ante un intento de separación de la Federación que constituyen 32 entidades que conforman la República Mexicana.



En su advertencia, los gobernadores dicen estar dispuestos a ir a todas las instancias posible, dentro y fuera del país, para conseguir su propósito, algo que en el pasado provocó la separación de Texas, territorio que se declarado autónoma, aunque después fue absorbido como un estado más de los Estados Unidos de América.



Otras entidades del país lo han intentado fracasando en su intención. Yucatán, Baja California, Sonora, lucharon por ser independientes, mientras que Chiapas, se anexó a México, aunque se trataba de una provincia autónoma que durante el Virreinato formaba parte de la Capitanía General de Guatemala.



Nunca los intentos de separación de un estado de México se realizaron por la vía de la concordia, acuerdos y dentro de un remanso de paz, aunque esos tiempos parecen haber quedado atrás.



Ahora en realidad se trata de una medición de fuerzas, donde los 10 gobernadores que forman parte de este bloque muestran su músculo y hasta donde pueden estirar la liga.



Dentro de este grupo hay panistas, priistas y uno más perteneciente al Movimiento Ciudadano, otro al PRD, que suman al único independiente que hay en el país.



Cuatro de ellos terminan su ejercicio el año próximo, el perredista, el independiente, un priista y otro panista. Silvano Aureoles, Michoacán; Jaime Heliodoro Rodríguez, Nuevo León; José Ignacio Peralta, Colima y Javier Corral, Chihuahua, son los salientes y ninguno de ellos ha realizado una buena labor, por lo que la amenaza es latente para que un partido de oposición al que actualmente gobierna será el triunfador.



De ahí viene el señalamiento presidencial de que la revuelta de los gobernadores tiene tintes electorales, ante la cercanía de los comicios federales de junio de 21.



Los gobernadores de la Alianza Federalista y el gobierno federal mantienen posiciones encontradas, donde será difícil que uno de ellos ceda en sus pretensiones.



Y es que no es tan solo el pacto fiscal el que provocó la rebelión de los gobernantes, sino la serie de cambios que se han venido realizando, entre los que se encuentran la cancelación de los fideicomisos, la negociación que hacían los gobernadores ante los diputados para obtener mayores recursos públicos, así como una serie de derramas extraordinarias que año con año llegaban a las arcas estatales.



Las razones que esgrimen los gobernantes se condensan de esta forma: ’Es hora de respetar el espíritu republicano, federalista y democrático y replantear el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, reconsiderar la desaparición de los 109 fideicomisos, ponderar un cambio de ruta en la estrategia federal contra la pandemia por Covid-19. Es necesario establecer un diálogo efectivo y una empatía real. De no establecer puentes firmes y de respeto entre el gobierno central y los estados y municipios se pondrá en riesgo la consistencia y razón de ser de nuestro pacto federal’.



El tema se encuentra en la mesa y genera reacciones de todo tipo, por lo que habrá que esperar a que prive la razón y no pase de ser una simple amenaza.



******



Y luego nos quejamos de que otros gobiernos juzguen a personajes que cometieron delitos en México, nacionales o extranjeros. Keith Raniere, líder de la secta NXIVM, fue sentenciado en Estados Unidos a 120 años de prisión, por diversos delitos, incluido el de tráfico sexual. En México varios personajes, hijos de personajes prominentes, pertenecieron a ese grupo, sin que ninguno de ellos haya sido tocado ni con el pétalo de una rosa.



[email protected]