Recauda IFREM mil 258 millones de pesos al cierre de 2020.

El Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) logró en 2020 una recaudación total de mil 258 millones de pesos, gracias a la digitalización de la mayoría de sus servicios, que le permitieron continuar laborando incluso en los meses más difíciles de la emergencia sanitaria por COVID-19.



’Es una cifra alentadora, sin duda se han hecho esfuerzos en estos tres meses, octubre, noviembre y diciembre, promediando más o menos alrededor de 125 millones por mes, en estos tres meses, y tenemos la plena confianza de que cerraremos en un número muy, muy, alentador’, aseguró el titular del IFREM.



A través del portal del IFREM pueden llevarse a cabo nueve trámites de forma virtual, además, la actividad del instituto no fue suspendida, pues sus servicios son esenciales para las familias mexiquenses.



En total, durante 2020 se generaron 81 mil 631 trámites automatizados, 65 mil 699 trámites electrónicos y 112 mil 576 trámites ordinarios en ventanilla.



El más solicitado fue el certificado de libertad o existencia de gravámenes, un documento indispensable en los procesos de compraventa que sirve para demostrar que la propiedad no cuenta con adeudos o problemas legales con alguna institución financiera pública o privada.



En segundo lugar, se tramitaron avisos definitivos, una inscripción indispensable para formalizar un acto jurídico sobre bienes inmuebles. Además, las y los mexiquenses tramitaron certificados de no propiedad, cancelaciones de gravámenes, compraventas, certificados de inscripción e informes de testamentos, entre otros trámites.



’Tenemos 10 trámites que son, digamos, nuestra matriz general, de esos, nueve ya están automatizados, solamente uno no lo está; la tendencia sin duda es hacia ese sentido, tenemos que digitalizar el 100 por ciento de nuestros trámites. En el proceso de digitalización de los folios reales electrónicos es un proceso largo, pero que va por muy buen camino’, destacó el Director del IFREM.



Cabe referir que, por todos estos avances, el IFREM fue reconocido este año como el más avanzado entre el sector público nacional en materia de innovación.



La revista especializada IT Master Mag reconoció la emisión automatizada del Certificado de Existencia e Inexistencia de Gravamen y del Certificado de Inscripción, los cuales se desarrollan mediante tecnologías de código abierto, lo que reduce el costo de inversión.



Asimismo, la digitalización de estos trámites ha permitido que un proceso que tomaba hasta 20 días a los usuarios pueda concluirse en 20 minutos; y en el 2021, el IFREM continuará innovando para acercar más y mejores servicios a las familias mexiquenses.