Recaudan fondos aficionados de Wolves para hacer mega pancarta de apoyo a Raúl Jiménez

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).– Un grupo de aficionados de los Wolves han comenzado una recaudación de fondos para realizar una pancarta en honor al mexicano Raúl Jiménez, quien actualmente se está recuperando después de sufrir una dura lesión, tras chocar su cabeza con la del brasileño David Luiz, del Arsenal, el pasado fin de semana, durante un partido oficial.



En el sitio Just Giving, Kieran Newey compartió la iniciativa a favor del ‘lobo mexicano’ y la meta es conseguir 10 mil dólares (7,500 libras) para realizar una manta en apoyo a Jiménez que se exhibiría en la grada de Steve Bull del Molineux Stadium.



A los aficionados que deseen aportar dinero, se les está invitando a donar nueve libras esterlinas al tratarse del ‘9’ de los Wolves, sin embargo, la iniciativa destaca que cualquier donación será de gran valor para alcanzar el objetivo.



«Queremos mostrarle a Raúl cuánto lo queremos y apreciamos en este difícil momento de su vida y carrera’, argumentó, porque, dijo, ’Creemos que sería una gran idea mostrar esto a través de una pancarta en nuestro querido Molineux y estamos preguntando si estaría interesado en asociarse con nosotros para mostrar el cariño.’



’El objetivo es recaudar suficientes fondos para producir esto con la esperanza de que una vez que los costos estén cubiertos, cualquier exceso de dinero será donado a una organización benéfica elegida por Raúl.’



Hasta el momento, la recaudación para la manta de Raúl Jiménez ha recibido más de cuatro mil dólares por lo que se espera que en los próximos días se llegue a la meta.



Por su parte, Wolverhampton utilizó su cuenta oficial de Twitter en inglés para mostrar su apoyo a la causa.



De acuerdo con algunas versiones periodísticas, el camino ha comenzado y día tras día será una nueva aventura para Raúl Jiménez en su recuperación de la fractura de cráneo



Luego del duro suceso, el delantero mexicano transcurre sus primeras horas de rehabilitación agradeciendo todos los mensajes de apoyo que le han llegado a través de redes sociales, por parte de aficionados y distintas figuras del deporte.



Tampoco se olvidó de su equipo, que le aportó todas las comodidades necesarias para que no sufra este momento en soledad. Es por ello, que Raúl decidió devolverles las gracias apoyando a toda actividad que haga el club, como por ejemplo dándoles aliento en las redes sociales a las categorías juveniles en los encuentros que disputan.



Si bien se espera que el goleador esté disponible en al menos tres meses, lo cierto es que será evaluado en todo momento para no poner en riesgo su salud y se tomará el tiempo necesario para regresar a los estadios.



(Con información del portal strikers.com)