Recemos por el éxito del gobierno de Biden: Trump da su último mensaje presidencial

En su mensaje de despedida, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo sentirse orgulloso de ser un mandatario que no inició nuevas guerras después de décadas, y solicitó a los ciudadanos rezar por el éxito del gobierno del demócrata Joe Biden. "Esta semana, se inaugura una nueva Presidencia y recemos por su éxito para que Estados Unidos siga siendo un lugar seguro y próspero", dijo Trump en un discurso difundido por la Casa Blanca.



Trump romperá la tradición y no acudirá a la ceremonia de investidura de su sucesor. Abandonará mañana Washington con destino a su mansión privada en Palm Beach (Florida) horas antes de que Biden llegue a la Casa Blanca. En su discurso, en el que no mencionó a Biden directamente, se limitó a señalar que "rezará" por la nueva administración y sacó pecho por los logros de sus cuatro años de mandato. "Revitalizamos nuestras alianzas e impulsamos a las naciones del mundo a plantar cara a China como nunca antes" y como resultado "de la valiente diplomacia y un realismo basado en principios" se alcanzaron "históricos acuerdos de paz en el Oriente Medio", dijo. "Es el amanecer en el nuevo Oriente Miedo y estamos trayendo de vuelta a casa a nuestros soldados", sostuvo en referencia a la reducción del número de efectivos estadunidenses desplegados en Afganistán, Siria e Irak, entre otros lugares.