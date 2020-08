Recepción de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chapingo (Sede Central Unidades y Centros Regionales)

Las partes acuerdan crear una Comisión Bipartita que tendrá la tarea de realizar el recuento de los daños y pérdidas que eventualmente haya generado el paro de labores y, en su caso, la Universidad procederá a levantar las actas respectivas y presentar las denuncias y demandas, resultado del recuento de los daños ante las autoridades competentes para fincar responsabilidades contra quien resulte responsable, incluyendo, al propio Sindicato.



La cuantificación de los daños tangibles causados en las instalaciones de la Universidad con motivo de la suspensión de labores, se establecerá en un plazo máximo de un mes.



Asimismo, con la participación de dos inspectores adscritos a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo y dos Funcionarios Conciliadores, ambos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, acompañarán a la Comisión Bipartita en el momento que se haga la entrega de las instalaciones de la Universidad.



La Comisión Bipartita acordada, que dará integrada de la siguiente forma:

Por la Universidad Autónoma Chapingo:

1. Mandos Medios y Superiores responsables de Área:

a) Director General de la UBPP;

b) Director de Área (DEIS);

c) Subdirector Administrativo o Subdirector de la UBPP.



2.Trabajadores designados por el Departamento del Área.

3.Abogados de la Unidad Jurídica.

4.Notario.

5.Responsable de inventarios.



Por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo los C.C.:

1.Diego Rivas

2.Elizabeth Monsalvo

3.Jorge Ortíz

4.Luis García De La Cruz

5.José Luis Arellano Niño

6.ProsperoRamírez

7.Valdemar Vergara Fragoso

8.Oziel Miranda Ordaz

9.Julio Méndez

10.Juan Antonio Villanueva Santoyo

11.José Feliciano Gómez Flores

12.Misael Cortés Carrillo

13.Israel Herrera Carrillo

14.Pedro Reyes Herrera



Además, se integrará el Delegado Sindical del Área.



Las instalaciones de la UACh quedarán bajo la responsabilidad del Sindicato hasta que las personas que integran la Comisión Bipartita, representantes de la Unidad de Funcionarios Conciliadores, así Página 2 de 2 como los Inspectores de la Dirección General de Inspección del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se reúnan el 18 de agosto del año 2020 en las Instalaciones de la Universidad Autónoma Chapingo a las 8:00 horas para la entrega-recepción de las mismas.



Las Instalaciones de la Universidad, que hayan sido cerradas con sellos, permanecerán así hasta en tanto la Comisión Bipartita conjuntamente revise área por área hasta terminar con el recuento de los daños de los bienes de la Universidad Autónoma Chapingo.



La entrega-recepción de las instalaciones se llevará acabo con el debido tiempo (días requeridos) para recabar las evidencias (videos, fotografías, actas, reportes, entre otros) y hacer el recorrido respectivo a efecto de que se realice el diagnóstico de las condiciones en que se encuentran y reciben las instalaciones tanto de la Sede Central como de las Unidades y Centros Regionales de la Universidad Autónoma Chapingo, al momento del levantamiento de la huelga.



La inspección de las instalaciones se priorizará en el siguiente orden:

a) Áreas con Sistemas Biológicos: Granja experimental y Módulo de pastoreo (Zootecnia), Campo Agrícola Experimental (DGIP), Patronato (San Juan, San Jacinto, módulo porcino), Módulo de cunicultura (San Ignacio), Módulo Ovino (San Ignacio), Huerto Ecológico (Preparatoria Agrícola), Jurásico (Agroecología), UTL (Agroindustrias), el invernadero Campo Xaltepa (Fitotecnia), Orquidiario, URUSSE, CRUO, Huatuxco, entre otros.



b) Centro de Datos Universitario (Hardware, software, planta de luz, inmuebles internos y externos, entre otros).

c) Unidad Médica y LANISAF.

d) Áreasestratégicas(edificiosubicadosenlasinmediacionesalosaccesosprincipales). e)

e) Bienes (muebles e inmuebles) de: 1. Rectoría. 2.DirecciónGeneraldeAdministración. 3.Dirección General del Patronato Universitario. 4.Dirección General Académica. 5.Dirección General de Difusión Cultural y Servicio. 6.Dirección General de Investigación y Posgrado. 7.Contraloría General. 8.CIESTAAM. 9.Subdirecciones, Departamentos y Oficinas de cada UBPP. 10.Departamentos: Agroecología, División de Ciencias Forestales, División de Ciencias, Económico Administrativas, Fitotecnia, Ingeniería en Irrigación, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Mecánica Agrícola, Preparatoria Agrícola, Parasitología Agrícola, Sociología Rural, Suelos y Zootecnia. 11.Auditorios. 12.Instalaciones deportivas. 13.Centros y Unidades Regionales: CRUNO, CRUCEN, CRUOC, CRUCO, CRUS, CRUO, CRUAN, CRUPY, MCDRR, URUSSE, URUZA, CENVYTT, Centro de San Luis Acatlán, CEPRAE, CADS, etc. 14. Otras instalaciones.



Por la UACh

Por el STUACh