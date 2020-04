Recesión global por Covid-19 será 30 veces más fuerte que la Crisis Financiera Internacional de 2008-2009: FMI

El nuevo pronóstico de crecimiento para la economía global del Fondo Monetario Internacional es poco alentador: la recesión global por el coronavirus Covid-19 será 30 veces más fuerte que la Crisis Financiera Internacional de 2008-2009.



En su reporte de perspectiva económica global, el organismo internacional estima que en 2020 la economía caerá 3% y la recuperación para 2021 puede implicar un crecimiento de 5.8% en la economía global, sin embargo, para ese ‘rebote’ pueda materializarse, la pandemia deberá desvanecerse en la segunda mitad de 2020 y las medidas de apoyo tomadas por los gobiernos deberán haber evitado quiebras generalizadas, pérdida masiva de empleo y tensión de los sistemas financieros.



’Esta recuperación en 2021 es solo parcial ya que se prevé que el nivel de actividad económica se mantenga debajo del nivel que habíamos proyectado para 2021, antes de que llegara el virus. La pérdida acumulada de PIB durante 2020 y 2021 podría ser de alrededor de 9 billones de dólares, una suma mayor que las economías de Japón y Alemania, combinadas’.



Los países que dependen más del turismo y el entretenimiento tendrán las interrupciones económicas más grandes. El tamaño del impacto de la recesión es 30 veces mayor que el observado durante la Crisis Financiera Internacional, cuando la economía cayó 0.1% en términos reales.



Gita Gopinath, consejera económica y directora del Departamento de Investigación del FMI, explica en el reporte que los desafios de las economías desarrolladas y las emergentes no tienen precedente.



Los países se enfrentan hoy a salidas de capital, menos apetito de riesgo a nivel global y un espacio fiscal muy limitado para planes de apoyo y sistemas de salud demasiado débiles.



En el caso de México, se espera que la economía se contraiga 6.6% para tener una recuperación de 3% en 2021.



'Muchas economías entraron en la crisis en un estado vulnerable, con un crecimiento lento y altos niveles de deuda. Por primera vez desde la Gran Depresión,



Las economías entraron en esta crisis en un estado vulnerable con un crecimiento lento y altos niveles de deuda.



Por primera vez desde la Gran Depresión, tanto las economías avanzadas como los mercados emergentes estarán en recesión. El FMI proyecta que el ingreso per cápita se reducirá en más de 170 países.



EN RIESGO DE ALGO PEOR



La economista del FMI explica que las previsiones de recesión que se dieron a conocer este martes expresan el escenario base, pero, dada la alta incertidumbre sobre la duración e intensidad de la crisis de salud derivada del coronavirus Covid-19, se deben considerar escenarios todavía más adversos.



’Si la pandemia no cede en la segunda mitad del año, si contener la enfermedad dura más tiempo, puede haber peores condiciones financieras y quiebres de las cadenas de abastecimiento, en ese caso, el PIB caería todavía más: un 3 adicional en 2020 si la pandemia se extiende durante todo el año y, si la pandemia continúa para 2021, la caída del año que entra sería en el orden de un 8% adicional, comparado con el escenario base’, advierte el organismo. Viridiana Mendoza Escamilla | FORBES