Rechaza Adela Román que haya psicosis en Acapulco por inseguridad

Al arrancar los trabajos en la calle Cerrada de Caminos, donde se ubica la parada de autobuses Estrella Blanca, la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, rechazó que haya psicosis por inseguridad, debido a que informó, según la Fiscalía de Guerrero, no hay denuncias de mujeres u hombres desaparecidos como lo aseguraban páginas falsas en las redes sociales.



Román Ocampo fue enfática en mencionar que el Ayuntamiento no tiene la facultad de investigar delitos, pero que coadyuvan con los tres niveles de gobierno para prevenir actos violentos contra la ciudadanía.



’Supimos de dos jóvenes que desaparecieron y que después fueron hallados muertos, al igual que una señora jubilada del IMSS, con los que nos solidarizamos ante la opinión pública, no obstante, la supuesta psicosis que hay en la población no existe’, acotó.



A pregunta expresa sobre las celebraciones del Día de Muertos para evitar que se incrementen los contagios por el coronavirus, Adela Román sostuvo que aplicarán las sanciones y medidas necesarias para controlar la situación, además de exhortar a los pobladores a permanecer en sus casas y cuidar de su salud, sobre todo de las personas más vulnerables, expresó.



Cabe señalar, que a partir de este jueves, la calle Cerrada de Caminos se cierra a la circulación debido a las obras de pavimentación que inició el Gobierno Municipal, por lo que se recomienda a los conductores respetar los señalamientos y, para ingresar a la colonia Progreso, hacerlo por la calle Michoacán.