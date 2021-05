Rechaza AMLO opinar sobre la candidatura de hija de Salgado Macedonio

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 03 mayo 2021.-Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no quiso opinar sobre el hecho de que Morena haya nombrado a Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio, como candidata al gobierno de Guerrero.



Esta mañana en Quintana Roo, López Obrador no quiso hacer referencia sobre algunos tuits en referencia al nepotismo en la política mexicana.



Ya hablé y no voy a caer en ninguna provocación. No voy a responder tu pregunta porque no quiero hacerle el caldo gordo a los conservadores’, refirió,



Mejor no hablemos porque están desatadas las campañas, no nos metamos en eso’, declaró.



El sábado pasado, Morena informó que Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, suspendido por la autoridad electoral por no presentar sus gastos de precampaña, es su candidata a gobernadora del partido por Guerrero.



En la encuesta realizada por el partido, Evelyn Salgado alcanzó el 37.9 por ciento de las preferencias, mientras que la senadora Nestora Salgado, segundo lugar, logró el 13.9 por ciento.



López Obrador dejó en claro este lunes desde Quintana Roo que ’hay que respetar la voluntad del pueblo de Guerrero, de Michoacán y del pueblo de México’.



Dejemos que el pueblo elija libremente a sus autoridades, eso es es la democracia, que el pueblo decida, no podemos nosotros suplantar el papel protagónico de los ciudadanos, es el pueblo el que manda’, refirió.



’Van a haber elecciones, van a ir los ciudadanos a participar, a depositar una boleta, voto libre secreto, esa es la democracia representativa y vamos a esperar a que el pueblo decida, que nadie se ofusque o se ponga nervioso, hay que tenerle confianza al pueblo’, argumentó.



Con información de López-Dóriga Digital