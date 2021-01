Rechaza candidatura de Félix la secretaria de Mujeres de Morena

www.guerrerohabla.com

ACAPULCO, Gro., 6 de enero de 2020.- En Morena no hay cabida para candidatos que ejerzan o hayan ejercido violencia contra las mujeres, por ello, lamentó que el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, se identifique como acreedor a la candidatura a gobernador por el estado de Guerrero, pues tiene diversas acusaciones de agresión sexual y un proceso penal en curso.



Así lo señaló la Secretaria Nacional de Mujeres del CEN de Morena, Carol Arriaga, quien afirmó que la virtual candidatura de Salgado Macedonio envía a la ciudadanía un mensaje de impunidad, que contribuye a fortalecer el contexto de violencia contra las mujeres, que desafortunadamente, prevalece en México.



’Pareciera que no hay conciencia social tratándose de la violencia hacia las mujeres, si bien en el caso del Senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, no hay una sentencia, también es cierto que el gran problema es la impunidad.



En cualquiera de los casos tiene la obligación moral de probar su inocencia’, aseveró Arriaga.



Enfatizó que, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha determinado que los candidatos a puestos de elección popular no pueden postularse en caso de haber recibido una sentencia acusatoria por denuncias de violencia de género, es sabido que no todos los casos de agresiones contra las mujeres se denuncian, debido a las dificultades burocráticas y de revictimización que se ejercen en las Fiscalías y Ministerios Públicos.



En el caso de un personaje con poder en su estado, como lo es Salgado Macedonio, las mujeres podrían sufrir represalias por atreverse a denunciarlo, por lo que morena debería considerar todos estos factores y actuar responsablemente, de acuerdo con los principios morales y éticos que deben regir todas sus decisiones.

Fuente: Quadratín





’No deben tolerarse los presuntos actos de corrupción o abuso de poder’, recalcó la Maestra en Derecho.



’Otorgar la candidatura a un personaje con un historial documentado de violencia hacia las mujeres, contraviene los principios de Morena, el partido de la transformación que debe incorporar las demandas de las mujeres, siendo una de las más importantes, el fin de la violencia y agresiones de índole sexual’, concluyó.