Rechaza Consejo Interreligioso legalizar aborto y cambio de identidad

CHILPANCINGO, Gro., 4 de agosto de 2020.- El Consejo Interreligioso de Guerrero rechazó las propuestas legislativas sobre la legalización del aborto y el cambio de identidad de género, las cuales consideró atentados contra la dignidad humana, y llamó a los legisladores federales y de cada entidad a tomar en cuenta a la Iglesia católica y la sociedad civil en estas decisiones.



Durante una conferencia de prensa transmitida por la página de Facebook Conciencia Nacional, el presidente del Consejo, Salvador Humberto Cisneros Preciado, aseguró que su agrupación promueve el respeto, la tolerancia, la transparencia, la responsabilidad ética y la participación, por ello pidió a los diputados y senados que escuchen todas las voces antes de legislar en dichos temas.



El vicepresidente del Consejo, Carlos Marx Barbosa Guzmán, dijo que en la reforma para el cambio de identidad de género no se toman en cuenta aspectos biológicos ni psicológicos, y se promueve una reserva de identidad del primer nombre, lo que consideró creará ’vacíos legales que podrían aprovecharse para evadir responsabilidades ante un delito’.



’Es preocupante porque imaginemos que un día una persona comente un delito y se le ocurre cambiarse de género, y esta ley no tomará aspectos biológicos ni psicológicos, más que el administrativo, no habrá a quien perseguir porque si es hombre y después pasa a mujer, ya no se podrá buscar al culpable del delito’, indicó.



En el caso de la legalización del aborto, el abogado Marx Barbosa indicó que la propuesta tampoco considera aspectos biológicos ni científicos, y que los legisladores lo ven como un tema político y no de defensa de la vida. Estas declaraciones se dan debido a que los Congresos de estados como Morelos y Chiapas han comenzado a debatir estas propuestas.



Fuente: Quadratín