Rechaza diputado Moy Reyes difamación de que contrajo COVID-19

Ante una difamación que surgiera en una página de Facebook, donde se aseguró que el diputado de Morena, Moisés Reyes Sandoval, contrajo coronavirus, el legislador rechazó tal información y mencionó que la mejor manera de defenderse, es en la lucha del día a día para llevar apoyos alimentarios a todas las familias de Acapulco.



Reyes Sandoval expresó: Nos difaman en páginas falsas, donde mencionan que estoy enfermo de Covid-19, lo cual es un mentira y sacan fotos mías sin cubre bocas de hace un año. Nosotros seguimos en la lucha por nuestro municipio con todas las medidas de seguridad, no nos quedamos en casa porque nuestra gente nos necesita y pensamos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones’, acotó.



Moisés Reyes fue enfático en un llamar a la población a no hacer caso de noticias falsas e informarse en medios de comunicación serios o las instancias gubernamentales certificadas, con el objetivo de evitar la propagación de fakenews que en lugar de aportar, empeora la crisis por el coronavirus, concluyó.