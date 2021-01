Rechaza el IEPC Guerrero solicitud de feministas para negar el registro de Félix Salgado como candidato de Morena

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) rechazó la solicitud del Movimiento Feminista de México (MFM) para negar a Félix Salgado Macedonio el registro como candidato a gobernador.



En diciembre, el MFM solicitó al IEPC la investigación y aplicación de la medida 3 de 3 contra la violencia de género a Salgado Macedonio.



Asimismo, pidieron que se le negara el registro como candidato, por existir una denuncia en su contra por supuesto abuso sexual.



Este viernes, el pleno del IEPC dio respuesta a la solicitud del Movimiento Feminista de México.



El dictamen con proyecto de acuerdo 008/SE/15-01-2021 fue emitido por en reunión de comisiones unidas de Prerrogativas y Organización Electoral; Quejas y Denuncias; e Igualdad de Género y no Discriminación.



La consejera Vicenta Molina Revuelta fue la encargada de presentar el proyecto ante el Pleno del IEPC.



’Se llegó a la conclusión de que este órgano electoral carece de facultades para realizar actividades de investigación judicial de posibles hechos constitutivos de tipo penal, cuya lógica encuentra sentido en el propio principio de legalidad que establece que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite’, expuso.



Argumentó que el IEPC es una autoridad administrativa electoral, que no tiene facultades de investigación de carácter judicial.



Molina Revuelta precisó que los candidatos tendrán que entregar un documento firmado bajo protesta de decir la verdad, de que no tienen deudas con la justicia que tengan que ver con violencia hacia la mujer o pensión alimenticia.



El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos de los consejeros y con ello se desechó la solicitud del Movimiento Feminista de México.



La polémica contra Salgado Macedonio surgió a finales de noviembre del año pasado, en medio de un proceso electoral en el que se dibuja como el contendiente mejor posicionado para obtener la gubernatura mediante el partido Morena.



El abogado José Luis Gallegos Peralta reveló que la denuncia por violación sexual que se le adjudica al precandidato de Morena fue ’inventada’ para presionarlo en una demanda de carácter laboral.



Explicó que la presunta víctima fue trabajadora del periódico La Jornada Guerrero durante el periodo en que Salgado Macedonio se desempeñaba como director.



’Se acostumbra en Acapulco que cuando un abogado no es lucho ni domina el Derecho Laboral, presentan demandas penales por acoso sexual, por violación, por todas esas cosas para presionar y obtener un arreglo económico en la instancia laboral’, indicó Gallegos.



Incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado en reiteradas ocasiones que los ataques y acusaciones contra Salgado Macedonio ’son producto de la temporada electoral’, ya que se perfila como el mejor posicionado para ganar la gubernatura.