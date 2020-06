Rechaza PRD Guerrero alianza con el PRI para 2021

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 21 de junio de 2020.- El PRD del estado rechazó la propuesta del dirigente nacional de su partido, Ángel Ávila Romero de ir en alianza con el PRI de cara al proceso electoral 2021.



A través de un comunicado se informó que ’los perredistas de Guerrero no aceptamos ir en alianza con nuestro adversario histórico’.



Indicaron que se oponen a dicha alianza porque implica reconocer que no pueden construir una opción viable para el país, distinta a la que hasta ahora gobierna, con pocos resultados.



’Con el PRI estamos impedidos por estatuto de hacer una alianza y éste debe permanecer así’ detalla el texto. Indicaron que la alianza PRD-PRI parece una opción para sobrevivir y ’no podemos ir en alianza por intereses electorales, así como no vamos a renunciar a los principios y valores que nos dieron origen’.



Pidieron que antes de pensar en alianzas oportunistas se construya un proyecto del México que se necesita.



El partido señala que juega un papel fundamental como partido de izquierda que reivindica las libertades democráticas, rechaza el autoritarismo y la pretensión de imponer de manera unilateral, una visión de país.



Indicó que siempre han sido un partido de construir alianzas con las izquierdas aunque reconoció que con Morena no se ha podido transitar por ese camino.



Señalan que con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, el país transitó hacia un modelo de gobierno más cercano a la gente, sin embargo, la concentración excesiva de poder, desaciertos en la conducción económica y su visión excluyente del desarrollo del país, le han llevado a cometer graves errores que ponen en riesgo nuestra viabilidad como nación.



’Los triunfos no son para siempre, como tampoco las derrotas; habremos de acudir a la elección con nuestra militancia y haremos el mayor esfuerzo de ganar voluntades progresistas, comprometidas con Guerrero y con México’.



Detalló que la alianza que debe hacer el PRD es con los ciudadanos, y convocaron a un proyecto de verdadera transformación del país, hacia mayor igualdad, hagamos realidad la aspiración de obtener todos los derechos para todos, sin retrocesos. La misiva está firmada por el Comité Ejecutivo Estatal del PRD.

Fuente: Quadratín