Rechaza Tigres sentimiento patriótico en ‘Mundialito’ de Qatar

+Sólo tiene que responder a la institución, sostiene



+Llevan, aclara, el compromiso de dar buenos resultados ’a nuestra gente y a una región’, en referencia al estado de Nuevo León



+Debutará el 4 de febrero ante el club sudcoreano Ulsan Hyundai



+El torneo terminará 11 de febrero







Ciudad de México, 27 de enero (BALÓN CUADRADO).- Cada vez más hay menos sentimiento patriótico en el futbol mexicano. El mediocampista de Tigres, Guido Pizarro, aclaró que el equipo de la UANL no va representando a México al Mundial de Clubes de Qatar. ’Sino a nuestra gente y a una región –el estado de Nuevo León, el más importante de los 32 que conforman el país– y un continente que hemos tenido chances de ganar una Concachampions’, precisó ayer en rueda de prensa virtual tras el entrenamiento del equipo realizado en el estadio Universitario.



Abundó el jugador argentino:



’No cargamos con la responsabilidad de representar a un país, sólo a la institución.’



Aunque diversos equipos del futbol mexicano han batallado para mantener la hegemonía en la zona de Concacaf y adueñarse del boleto al Mundial de Clubes, Pizarro dejó en claro que llevaran un compromiso ajeno al conjunto felino y buscarán brillar en Qatar, cuyo debut será el 4 de febrero ante el sudcoreano Ulsan Hyundai. El torneo finalizará 11 de febrero.



Es un buen chance, argumentó Guido, ’de irnos con buenas sensaciones. El equipo está preparado para disputar los dos torneos (incluida la Liga Mx) y jugar bien este jueves ante Necaxa para irnos con mayor tranquilidad’.



Mencionó que al llamado Mundialito irán a dar el máximo, con el ánimo de proporcionar alegría a su afición.



Pizarro está convencido que el equipo tiene para pelear con los grandes, por lo que la mentalidad del plantel es ir por lo máximo.



«Iremos en búsqueda de lo máximo. Nunca nos hemos conformado con algo menos, seguramente las maneras van a ser importantes de cómo identifiquemos a nuestra gente e institución, en este Mundial de Clubes va a ser importante… haber llegado a la final y no lograr el título también dejaría una sensación amarga», indicó.



También en teleconferencia habló el defensa Carlos Salcedo, quien subrayó que no desean sólo participar o hacer acto de presencia:



’No queremos ir solamente a un partido, tenemos esa hambre de trascender’,



Sin embargo, se dijo convencido de que en México no se valorará algún logro.



’El Bayern Munich no ha perdido. Y si llegamos a ganar, van a sacar cualquier excusa para tratar de menospreciar eso. En lo personal me lo quedo para mí. Lo que sí, es transmitirle a la gente que el mexicano es muy capaz de hacer grandes cosas mientras se lo proponga y se lo crea’, comentó.



En ediciones anteriores Necaxa, América, Monterrey y Pachuca han conquistado un tercer lugar y Salcedo afirmó que los felinos no tienen presión extra, sin embargo, desean llegar más alto de lo que han logrado otros clubes mexicanos.



’Presión para nada, nosotros lo tomamos como trascender y cuando tienes jugadores con hambre de triunfo, se contagia y terminas teniendo un resultado positivo’, precisó al portal Marca Claro.



En tanto, el entrenador argentino naturalizado mexicano Rubén Omar Romano consideró que Tigres tiene un ’gran equipo’ y jugadores de experiencia internacional, por lo que ’puede llegar a la final’ del Mundial de Clubes de Qatar, justa al que partirá el próximo viernes.



’Cuenta con un plantel vasto, capaz de compensar los problemas de bajas por lesiones y por la pandemia. La expectativa es alta, puede avanzar hasta la final’, argumentó.



(Con información del diario La Jornada y el portal goal.com.)