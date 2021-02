Rechaza ‘Vasco’ Aguirre ser ’hijo de la chingada’

+Pide no hablar más al respecto



+César Montes, con secuelas de Covid



+Hoy juega Rayados contra Puebla



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Luego de la reciente polémica en Liga Mx por el brote de Covid-19 al interior del Monterrey, donde incluso se le acusó al club de haber utilizado en el partido ante América a algunos elementos, a sabiendas de que estaban contagiados, el entrenador de Rayados, Javier Vasco Aguirre, aseguró que de haberlo hecho serían unos ’hijos de la chingada’. Pidió no hablar más al respecto.



En una conferencia virtual previa al duelo de hoy en el estadio Cuauhtémoc ante el Puebla, el estratega abordó el tema y descartó que tuviera conocimiento de los 19 casos positivos de Coronavirus que se registraron en su plantel antes del partido ante las Águilas, como especularon diversos medios de comunicación, aficionados y hasta el propio conjunto de Coapa.



’No quisiera entrar a ningún debate estéril. Porque es muy insensato pensar que nosotros supiéramos algo y fuéramos capaces de mandar a un jugador al terreno de juego, seríamos… insensatos no es la palabra. Me sé otras. Pero ahorita estoy tranquilito porque ya me regañaron… seríamos unos hijos de la chingada si enviáramos a alguien enfermo a la cancha; punto pelota, no hay más qué hablar’, aseveró.



El otrora técnico de las selecciones nacionales de México, Japón y Egipto detalló que tras dicha experiencia, su plantel está más consciente de la situación y trata de cumplir al pie de la letra las medidas sanitarias anti-Covid-19.



’Seguimos los protocolos que marca la Secretaría de Salud, la Federación Mexicana de Futbol y la Liga Mx, así como las propias pautas que nos indica el club. Estamos absolutamente alineados y sabemos que una vez que salgamos de aquí, debemos seguir estas mismas medidas con la familia. Somos habitantes de un país y un mundo que está padeciendo este virus y por lo tanto no estamos exentos de nada. No vivimos en ninguna burbuja.



Abundó, el estratega mejor cotizado del balompié nacional, con un salario de cuatro millones de dólares anuales –unos 80 millones de pesos–:



’Aquél (jugador) que cayó estos últimos días seguramente tomará más precauciones al momento de convivir con alguien, de lavarse las manos, de guardar una distancia sana. Sí, estamos conscientes, eso está muy claro, no queremos que se repita, bajo ninguna circunstancia, ese descuido que pudimos haber tenido o ese brote que emergió de aquí.’



En ese sentido, consideró que el duelo ante el conjunto poblano, correspondiente a la jornada cuatro del torneo Guardianes 2021 y el cual disputarán 17 días después de su último juego, tras reportar el brote de Covid-19, le servirá para darse cuenta de qué tan afectado quedó su equipo luego de haber padecido la enfermedad.



’Mañana (hoy) puede ser un buen termómetro para saber si el equipo es capaz de mantener esa línea que venía consiguiendo. Creo que del partido ante Atlas al duelo contra América mejoramos un poco, obviamente sin llegar a lo que pretendemos, pero vamos avanzando y ante Puebla será un buen punto, porque dejamos de jugar hace ya algunos días y eso se puede notar en el ritmo’, subrayó.



Ahora mismo, puntualizó, ’no se puede anticipar y calificar el rendimiento del equipo, decir que hay un retroceso o que seguimos creciendo, pero soy optimista porque siento al grupo y sé que tienen ganas de reaparecer, de sentirse sanos, fuertes y competitivos.’



El también ex entrenador de equipos como Pachuca, Osasuna, Atlético de Madrid, Español, Leganés, entre otros, mencionó además que la mayoría de los elementos titulares del Monterrey estarán disponibles para el encuentro ante el conjunto de La Franja, a excepción del defensa César Montes, quien aún presenta secuelas luego de haber contraído el virus.



’La verdad es que fueron muchos (los contagiados) y fueron regresando de manera escalonada, no es que hayan llegado todos el mismo día. Dentro de esos muchos, también un par de ellos fueron asintomáticos, y hubo quienes pudieron trabajar en casa más o menos que otros’, afirmó.



Al día de hoy aclaró, ’salvo César Montes, quien está descartado totalmente para este encuentro porque no se sentía bien y decidimos enviarlo casa, todos entrenaron bien, unos con sólo dos o tres días de práctica, otros con ocho, y algunos no pararon.»



Entonces, concluyó, «el equipo está recuperado. No va a ser pretexto ni mucho menos para el partido de mañana (hoy) este tema. Ya le dimos vuelta a la página.»



(Con información del diario La Jornada)