Rechazados por sus partidos, políticos acaparan candidaturas ’independientes’ en Hidalgo

El instrumento que fue ideado por las autoridades electorales para la participación ciudadana que no goza de estructura partidista, fue torcido y aprovechado para que los políticos que no cuentan con el apoyo de sus correligionarios pudieran postularse por esta alternativa, siendo la actual herramienta para que una treintena de exalcaldes y exfuncionarios cumplan su ambición.



En Hidalgo, las autoridades electorales autorizaron 38 perfiles para contender en los próximos sufragios mediante la figura de candidaturas ciudadanas, donde al menos una treintena de los mismos, o bien ya ocupó el cargo de elección popular o bien fueron funcionarios en administraciones pasadas: prácticamente no hay perfiles que hayan construido su carrera de manera alterna al servicio público.



Destaca que ninguno de los ’suspirantes’ cuenta con el apoyo ciudadano suficiente para ganar una contienda en su respectiva demarcación, por lo que la intención podría rayar en ’lo perverso’ en el sentido de que simplemente serían un instrumento para tratar de restar votos a la izquierda.



Entre los ’candidatos independientes’ destacan el exdirigente estatal del PRI Ricardo Crespo, el exdiputado local José Guadalupe Portillo, el exlegislador y exalcalde Prisco Manuel Gutiérrez, el exfuncionario Armando Ruiz Bustillos, primo del exgobernador Francisco Olvera y Camilo Nava, exalcalde de Real del Monte.



En San Agustín Tlaxiaca está el exregidor Eloy Osorio, el exfuncionario Gustavo Tenorio en Tulancingo; Erick Carbajal, exdirector de Obras Pública en Acaxochitlán; Pedro Pablo Flores, que fuera destituido como alcalde por órdenes del TEEH en Santiago Tulantepec y una serie de perfiles ’similares’ a los referidos de los que da cuenta el medio La verdad Hidalgo.