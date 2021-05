Rechazan a Cuauhtémoc Ochoa fundadores y hasta la fracción disidente de Morena

En semanas recientes ya se habían dado diversos actos de rechazo por parte de la militancia formal hacia la candidatura de Cuauhtémoc Ochoa Fernández, quien compite por la diputación federal con cabecera en Tula, mismas a las que ahora incluso se suman las de los disidentes que mantienen ocupada la sede estatal de Morena en Hidalgo.



En rueda de prensa celebrada en las instalaciones estatales de Morena, Armando Monter Jacinto, líder del Frente Nacional Obradorista, junto con el militiante Jorge Flores, negaron categóricamente sentirse representados por Cuauhtémoc Ochoa Fernández y Francisco Xavier Berganza, personajes que dicen, no representan los valores de la 4T, pues aseguraron que son personas que: ’quieren darse baños de pureza y hacerse los ofendidos ante los señalamientos’.



Los simpatizantes y militantes que se encuentran confrontados con la dirigencia formal, en este caso incluso habrían encontrado eco con otros morenistas, toda vez que si bien en la alianza fraguada con el PVEM y el PT correspondía a los primeros designar un candidato, el personaje nunca ha estado ligado a la izquierda.



Primero impulsado en su carrera por el ’Niño Verde’ y siendo el líder moral de ese partido en el estado, además de moverlo tras bambalinas, se vio beneficiado después por el exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, con quien formó parte de su equipo de trabajo hasta que se unió a Luis Videgaray para mantenerse en la nómina federal durante la gestión de Enrique Peña Nieto.



Aún así obtuvo la nominación para una candidatura priista en 2018, misma que perdió, aunque tres años después, las injurias hacia el hoy presidente se convirtieron en alabanzas con tal de lograr un cargo de representación popular.





“Todo aquel candidato que haya llegado de forma ilegal por imposición o compra de candidaturas no será reconocido”, dijo Armando Monter, quien pese a tener discrepancias con la estructura formal del partido, encontró eco en diversos militantes para este asunto.



Dijeron también que el partido que lideró Andrés Manuel López Obrador no aceptara candidaturas impuestas y menos aquellas ajenas a Morena, Jorge Flores agregó que Ochoa tiene problemas que lo vinculan con desvíos y lavado de dinero de Odebrecht: “Él no nos representa, el proyecto de la 4T es otra cosa. Nosotros somos de izquierda, no somos sumisos y no vamos a dejar ni ahora ni nunca que nos impongan candidatos de ese calibre, con esa reputación”, concluyó.