Rechazan Los Olvidados de Ayotzinapa aspiración de Aguirre a diputación

CHILPANCINGO, Gro., 5 de enero de 2021.- El colectivo Los Olvidados de Ayotzinapa se pronunció contra la intención del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de postular al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero como candidato a una diputación federal.



En un posicionamiento hecho en una radiodifusora, el vocero del colectivo, Francisco Echeverría de Jesús señaló que el movimiento Ayotzinapa no apoyará las aspiraciones del ex gobernador de Guerrero.



’Con qué cara te presentas que quieres ser diputado o que tienes derechos políticos’, fue una de las frases que expresó el líder normalista, y luego agregó que el político aún tiene una deuda con la normal de Ayotzinapa.



Señaló que durante su gobierno, inició una represión hacia el movimiento estudiantil, señalando como inicio, el asesinato de su hermano Gabriel Echeverría y Erik Alexis Pino, durante un desalojo en el Parador del Marqués.



’Primero resuelve tu deuda y después lánzate por lo que quieres’, pronunció Francisco Echeverría, luego de asegurar que el movimiento no olvidará a sus compañeros caídos y que ahora pretenden olvidar.

Fuente: Quadratín