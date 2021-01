Rechazan mujeres de todo el estado guerra sucia contra Félix Salgado

Félix Salgado Macedonio estuvo hoy en las calles de esta ciudad. No lo hizo físicamente: por él estuvieron más de 2 mil mujeres de las siete regiones del estado que salieron a darle públicamente su apoyo y a rechazar la guerra sucia en su contra.



Desde el parque Margarita Maza de Juárez hasta el monumento a las banderas, las mujeres lanzaron consignas y levantaron pancartas.



Una manta al frente del contingente decía: ’Mujeres guerrerenses apoyamos a Félix Salgado Macedonio’, y cartulinas pidiendo alto a la guerra sucia.



Los contingentes mostraban también en pancartas su origen: de Zihuatanejo, de San Marcos, de Ometepec, de Acapulco, Tlacotepec, de La Montaña, de Juan R. Escudero, de Iguala, Tierra Caliente, en esta marcha de carácter estatal que, sin candidato, llenó las calles.



Incluso quienes no asistieron, buscaron hacerse presente. En su cuenta de Facebook, Yeritzia Villanueva, enfermera de profesión, escribió desde La Montaña que no pudo asistir por estar en estos momentos en la línea de batalla contra el covid 19, pero de todas maneras no quiso faltar: ’somos mujeres hechas y derechas que nos manifestamos de manera pacífica y otras en el hospital, dando frente a esta pandemia y dedicando el esfuerzo de este día al Ing. Félix Salgado Macedonio’, escribió.



La diputada local É

Érika Valencia Cardona, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso Local, leyó un posicionamiento en el que se establece que ’las mujeres nunca hemos sido partidarias de politizar lo que por naturaleza debe ser un logro de las que luchamos por la democracia’.



Dijo que hace 30 años en Guerrero nació un movimiento encabezado por un hombre ’que tuvo el valor de desafiar al Estado’ el cual es ’hijo amoroso, hermano de tres mujeres, padre de siete mujeres, esposo, amigo, respetuoso y leal con sus principios y convicciones’.



En entrevista con reporteros la legisladora señaló que las acusaciones contra el precandidato a gobernador de Morena deben ventilarse en las instancias legales y no en las redes sociales, pidió que no se difame a ninguna persona y no se hagan juicios hasta que haya una resolución de los tribunales, mientras tanto, no se debe estar calumniando a nadie.



El contingente estuvo precedido por un grupo de danzantes tlacololeras.



Salió del parque Margarita Maza de Juárez, atravesó la avenida Ignacio Ramírez y avanzó sobre Miguel Alemán hasta llegar a Las Banderas.