Rechazan partidos facultad absoluta del gobierno de la Ciudad de México para manejar presupuesto a conveniencia

Las dirigencias de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de la Ciudad de México, rechazan otorgar facultades absolutas al Gobierno de la capital para manejar el presupuesto a conveniencia so pretexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus.



Nora Arias, Andrés Atayde, Israel Betanzos; Jesús Sesma y Leonel Luna coincidieron en que recortar facultades al Congreso de la Ciudad como pretende el Ejecutivo local, no es más que un atentado al equilibrio de poderes y a la Constitución.



Afirmaron que es una reforma que afecta la vida democrática de la capital y pretende eliminar la representación ciudadana en el análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos anual.



Recordaron que la Constitución local, en su artículo 21, otorga al Congreso de la Ciudad de México la facultad de regular todo tipo de asignaciones, excedentes, remanentes, así como los procedimientos para efectuar las reducciones presupuestarias cuando la situación financiera lo requiera.



Los dirigentes partidistas adelantaron que de mantenerse esta propuesta de reforma en sus términos, trabajarán con sus Grupos Parlamentarios para buscar otras alternativas ya que consideran que no debe avalarse en esos términos por considerarla inviable y contraponerse al texto constitucional.



Los grupos parlamentarios son símbolo de pluralidad y democracia; los recursos de los capitalinos no deben manejarse al albedrío de cualquier autoridad. Como oposición responsable y consciente, alzamos la voz en defensa de nuestras respectivas representaciones partidarias en el Congreso de la Ciudad, asiento de todas las voces, ideologías y pluralidad.