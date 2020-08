Rechazan propuesta del MORENA de dividir el municipio de Ecatepec, Estado de México

El líder del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, Jorge Inzunza Armas, rechazó la propuesta de los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para dividir a Ecatepec y formar el municipio 126 en la entidad, denominado ’Ciudad Azteca’. ’El Estado de México no está para caprichos e intereses electorales cuando hay temas prioritarios como salvar la mayor cantidad de vidas mexiquenses infectadas por el coronavirus SARS-CoV-2, gracias a una pandemia mal contralada por el gobierno federal’, señaló a través de un comunicado. Te recomendamos... Morena quiere dividir Ecatepec y reducir el número de ediles en los CabildosDiputados mexiquenses piden garantizar equidad en contiendas de reelección Tras expresar su respaldo a las familias de las más de 50 mil víctimas de la pandemia de covid-19, el líder panista indicó que no es el momento para proponer que Ecatepec se divida en dos y que los municipios bajen la cantidad de regidores y síndicos como se le propuso Morena. ’Acción Nacional rechaza de forma categórica el cambio a la Constitución del Estado de México, por ser una mera ocurrencia, un capricho electoral. Es una medida con interés electoral, mientras el Estado de México es el segundo estado con más contagios, más fallecidos y Morena y sus diputados quieren invisibilizar dando prioridad a situaciones frívolas’. Inzunza Armas dijo que hasta ayer el Estado de México suma 57 mil 314 casos positivos a coronavirus y 8 mil 736 mexiquenses han muerto, pero a Morena sólo le importan sus intereses electorales y no el dolor y la pena de los y las ciudadanas mexiquenses. https://www.milenio.com/politica/edomex-pan-rechaza-propuesta-dividir-ecatepec