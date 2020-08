Rechazan telefonistas propuestas de Telmex

SUPERISSSTE e INAPAN firman convenio

+Jubilados del IMSS podrán cobrar mañana



CIUDAD DE MEXICO a 31 de agosto del 2020.-Con el apoyo de diversas centrales sindicales, como el Congreso del Trabajo, el líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez anuncio que la asamblea nacional, de manera unánime, rechaza la propuesta de la empresa, y brinda el respaldo total a la dirigencia en defensa del Contrato Colectivo de Trabajo.

Ante la presencia de representantes sindicales, como Reyes Soberanis Moreno, Primer Vice Presidente del Congreso del Trabajo y secretario general de la COR y del dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martin Esparza el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), dijo que no negociará sui CCT y que defenderá el destino de esta fuente de trabajo de la que dependen 30 mil familias en activo y 30 mil más jubilados.

Ante la decisión de la Asamblea Nacional de Representantes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) de irse a la huelga el miércoles 2 de septiembre, ya se organizan los Comités Locales para llevar a cabo todos los procedimientos que deben cumplirse de acuerdo con la ley para las acciones correspondientes.

Por lo pronto ya se iniciaron los trabajos preparatorios para el cumplimiento de todos los aspectos legales, esto es, recopilar y tener en orden todas las actas de votación para respaldar la decisión de estallamiento de huelga y sostener el emplazamiento por incumplimiento y violaciones al contrato colectivo de trabajo, relacionado.

Y se mantiene permanente la Asamblea General Nacional de manera virtual para tomar las decisiones que correspondan respecto a la negociación del contrato colectivo de trabajo.

Comentó Hernández Juárez que el STRM se enfrenta a una negociación extremadamente compleja. Involucra la revisión de los contratos colectivos de trabajo (CCT) de Telmex y Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces (CTBR) y que simultáneamente busca resolver los problemas derivados de un entorno regulatorio adverso, que provocaron caídas en los ingresos a Teléfonos de México, de cerca de 10 mil millones de pesos anuales en los últimos 8 años.

Consideró el líder de los telefonistas que este proceso definirá ’el destino de nuestra fuente de trabajo, de nuestro contrato colectivo y de las telecomunicaciones del país’.

Recordó que por la pandemia la revisión del CCT se retrasó. El pliego petitorio a las autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se entregó el 18 de febrero pasado por parte de las Comisiones Revisoras del CEN. Las pláticas se iniciaron con la representación de la empresa Telmex el 26 de febrero de 2020.

La fecha prevista originalmente para el vencimiento del emplazamiento a huelga fue el 25 de abril que debió prorrogarse hasta el 19 de agosto. ’No obstante, se mantuvo contacto permanente con la empresa mediante videoconferencias con el propósito de avanzar en la negociación’, dijo el líder del STRM, y ahora el límite es el miércoles….

FIRMAN SUPERISSSTE E INAPAM CONVENIO PARA BENEFICIO DE LAS Y LOS ADULTOS MAYORES

A partir del 5 de septiembre, las tiendas del ISSSTE surtirán de alimentos a 6 albergues del INAPAM en el país, informó el titular de SUPERISSSTE, Roberto Revilla Ostos.

La Directora del INAPAM, Elsa Julita Veites Arévalo, aseguró que las personas que no tengan su credencial podrán tramitarla en las 70 sucursales de las tiendas sin costo alguno.

Este sector de la población podrá acceder a un 10% en todas las tiendas SUPERISSSTE en productos alimenticios, hasta el fin de la pandemia.

El Director del Sistema de Tiendas de los Trabajadores del Estado (SUPERISSSTE), Roberto Revilla Ostos, y la titular del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), Elsa Julita Veites Arévalo, firmaron un convenio que beneficiará a las y los adultos mayores durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 con descuentos en productos alimenticios en apoyo a su economía.

Durante el evento que se realizó en la sucursal Vértiz de las tiendas de SUPERISSSTE en la Ciudad de México, Revilla Ostos puntualizó que la instrucción del Director General del Instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda, es implementar acciones que apoyen el abasto de toda la población, sean o no derechohabientes, principalmente a población en riesgo durante la pandemia del coronavirus.

Por ello, a partir del 5 de septiembre, SUPERISSSTE proveerá de alimentos a cuatro albergues del INAPAM localizados en la Ciudad de México, así como uno en Tuxtepec, Oaxaca, y otro más en Guanajuato, en los que conviven personas adultas mayores que por diversas circunstancias no residen con sus familias.

Revilla Ostos destacó que este sector de la población es muy importante para el Gobierno Federal, así como para el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que el órgano descentralizado del Instituto se ha acercado a INAPAM para establecer acuerdos en favor de esta población.

Aseguró que desde hace tiempo se ha trabajado con el INAPAM para ofrecer un beneficio mutuo, además de servicios y productos de calidad a precios competitivos.

Por su parte, la Directora del INAPAM aseveró que es fundamental proporcionar un ambiente seguro a las y los adultos mayores donde puedan tener una alimentación adecuada, que les ayude a mantener salud y mejor calidad de vida.

Además, destacó, en las 70 sucursales de SUPERISSSTE se podrán tramitar las credenciales del INAPAM; los adultos mayores interesados deberán contar con original y copia de una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, llenar un formulario con ayuda del personal de la tienda y permitir que se tome una foto oficial, y entre 7 y 15 días hábiles se entregará la acreditación.

Veites Arévalo puntualizó que este beneficio es de suma importancia, pues por el momento, todos los módulos de afiliación del INAPAM están cerrados, debido a la pandemia de COVID-19.

De igual manera, las y los adultos mayores que cuenten con la credencial del INAPAM podrán tener acceso a un 10 por ciento de descuento en productos alimenticios, hasta el fin de la contingencia sanitaria.

Ambos funcionarios exhortaron a este sector de la población que acuden a las tiendas de SUPERISSSTE, extremen las medidas de seguridad, con el uso obligatorio de cubrebocas, careta, guardar sana distancia y en caso de tener apoyo de familiares y/o vecinos, pedirles que realicen sus diligencias para evitar riegos de salud. ….

Más de 3.8 millones de pensionados podrán cobrar su prestación mensual el próximo martes 1 de septiembre

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa que los más de 3.8 millones de pensionados podrán cobrar el pago de esta prestación mensual el próximo martes 1 de septiembre.

En atención a las recomendaciones de la Secretaría de Salud, el Seguro Social está comprometido con el cuidado de las personas adultas mayores, por lo cual pide a la población pensionada mayor de 60 años no acudir a las ventanillas bancarias y cajeros automáticos el mismo día de pago.

En este sentido, se recomienda retirar los recursos en los días subsecuentes al día de pago y seguir los protocolos sanitarios y realizar sus compras con tarjetas bancarias en establecimientos autorizados.

Además, es aconsejable retirar los recursos en corresponsales bancarios como tiendas de autoservicio y utilizar los servicios de banca en línea para el pago de bienes y servicios.

Para conocer más acerca de los corresponsables bancarios y tiendas de autoservicio, la población pensionada o sus familiares pueden comunicarse al teléfono 800 623 2323, opción número 3 correspondiente a ’Pensionados’, para ser atendidos por un representante del IMSS….

