Rechazará Biden restricciones de Trump

El presidente electo Joe Biden asumirá el cargo bajo presión para repudiar y rescindir muchas, si no la mayoría, de las más de 400 acciones ejecutivas que el presidente Donald Trump ha utilizado para endurecer el sistema de inmigración de Estados Unidos. Pero Biden también comenzará su mandato en un aprieto que podría hacer que tales cambios sean difíciles de lograr en poco tiempo.



La administración de Biden heredará un sistema de aplicación que se resquebrajará bajo las tensiones de la pandemia de coronavirus, un retraso paralizante en los tribunales de inmigración y una fuerza laboral desmoralizada en el Departamento de Seguridad Nacional, donde la inestabilidad del liderazgo y el caos administrativo han sido firmas del mandato de Trump.



En la frontera entre Estados Unidos y México, decenas de miles de migrantes, con solicitudes de asilo pendientes, están esperando para ingresar a Estados Unidos, algunos en miserables tiendas de campaña que se asemejan a campos de refugiados.



Los agentes fronterizos de Estados Unidos han realizado arrestos a un ritmo vertiginoso, más de 2 mil por día en las últimas semanas, ya que las consecuencias económicas de la pandemia y los devastadores huracanes en Centroamérica amenazan con desencadenar una nueva ola de migración ilegal a los Estados Unidos.



Las políticas de emergencia que Trump ha utilizado en la frontera para contener las presiones migratorias se encuentran entre las medidas que Biden se ha comprometido a rescindir, dejando a los funcionarios de Seguridad Nacional y analistas advirtiendo sobre la posibilidad de una nueva crisis.



Navegar entre las demandas de los activistas de un rechazo total a las políticas de Trump y la compleja realidad en la frontera, donde las comunidades del lado estadounidense se encuentran entre las más afectadas por la pandemia, será un desafío para Biden desde su primer día en el cargo.



’Será una cuestión de gestionar las expectativas’, dijo Theresa Cardinal Brown, directora de inmigración y política transfronteriza del Bipartisan Policy Center, en Washington. ’Biden tendrá que decir: Tenemos la intención de hacer esto, pero tenemos que hacerlo bien para no volver a crear condiciones horribles en la frontera... Creo que la gente le dará un poco de holgura, pero no por mucho tiempo ’.



Biden, descendiente de inmigrantes irlandeses, ha prometido destruir las órdenes ejecutivas de asilo de Trump, buscar un camino hacia la residencia legal para millones de personas que viven en las sombras y restaurar la identidad central de Estados Unidos como nación de inmigrantes. Una sensación de alivio se apoderó de muchas comunidades de inmigrantes después de su elección, con multitudes vitoreando fuera de la Casa Blanca, bailando frente a las pantallas de sus computadoras en Nueva York y rezando en los refugios para refugiados en México.



Las propuestas de inmigración de la campaña de Biden están cargadas con los elementos de la lista de deseos de los defensores de la inmigración y los activistas demócratas. El presidente electo se ha comprometido a renovar y expandir las protecciones de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aumentar el límite de refugiados siete veces, a 125 mil por año, y terminar de inmediato la construcción del muro fronterizo de Trump de 15 mil millones de dólares. Biden también ha prometido reformar el sistema de asilo del país y una vez más hacer que los delincuentes violentos y graves sean la prioridad para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.



El equipo de transición de Biden ha indicado que es probable que la política de inmigración siga siendo un enfoque para el DHS bajo Alejandro Mayorkas, su elección para ser la secretaria del departamento. Mayorkas, hijo de refugiados judíos cubanos, sería el primer inmigrante y el primer hispanoamericano en dirigir el departamento. El exjefe de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que también se desempeñó como segundo funcionario de rango del DHS durante el segundo mandato del presidente Barack Obama, fue uno de los creadores de DACA. Su nominación fue una señal de que Biden busca un jefe de Seguridad Nacional familiarizado con la intensa política partidista de la aplicación de la ley de inmigración, pero también alguien que vea a los inmigrantes como un beneficio para la nación, todo lo contrario a la opinión de Trump.



Mayorkas declinó una solicitud de entrevista, pero escribió en Twitter que la inmigración, para él, es profundamente personal.



’Cuando era muy joven, Estados Unidos nos proporcionó a mi familia y a mí un lugar de refugio’, escribió. ’Ahora, he sido nominado para ser el Secretario del DHS y supervisar la protección de todos los estadounidenses y aquellos que huyen de la persecución en busca de una vida mejor para ellos y sus seres queridos’.



Trump asombró a la nación tan pronto como asumió el cargo con una oleada de políticas de inmigración que sembraron el caos en todo el mundo, en particular su prohibición de viajar a los países de mayoría musulmana. Los partidarios de Biden esperan que los revierta con la misma velocidad y furia.



Los funcionarios de Seguridad Nacional de Trump les dijeron a los 11 millones de inmigrantes indocumentados del país que miren por encima del hombro y ’tengan miedo’. En opinión de Biden, se les debería permitir un camino hacia la ciudadanía. Se espera que vuelva a calibrar los esfuerzos de aplicación de la ley en el interior de manera similar a Obama, cuando se ordenó a los agentes de ICE que adoptaran un enfoque no interviniente con los inmigrantes que carecen de estatus legal, pero que no han cometido delitos violentos o graves.



Trump respondió a un aumento de familias centroamericanas en la frontera con México, en 2018, implementando un enfoque de tolerancia cero que los legisladores de la era Obama consideraron demasiado abominable para intentarlo. Los agentes fronterizos estadounidenses separaron a más de 3 mil niños de sus padres hasta que una protesta pública obligó a Trump a cambiar de rumbo. Los abogados que intentan reunir a esas familias dicen que no han podido comunicarse con más de 650 de los padres.



Biden denunció las separaciones familiares como ’criminales’. Pero los funcionarios de Seguridad Nacional dicen que necesitan con urgencia legisladores para arreglar un sistema de inmigración estadounidense disfuncional. Señalan el aumento histórico de la frontera que siguió a la decisión de Trump de poner fin a las separaciones, cuando los contrabandistas dejaron autobuses llenos de familias en la frontera con instrucciones de cruzar y buscar asilo.



Las autoridades estadounidenses detuvieron a casi 1 millón de migrantes a lo largo de la frontera en 2019, dejando las celdas de detención abarrotadas y los agentes abrumados durante la peor crisis fronteriza en más de una década.



Biden planea formar un grupo de trabajo para mejorar la coordinación entre las agencias federales a lo largo de la frontera. Pero cómo abordaría otra afluencia masiva de familias solicitantes de asilo sigue siendo una pregunta abierta. Estados Unidos carece de la capacidad de procesar rápidamente sus solicitudes de asilo, y liberarlos en el país mientras sus casos están pendientes podría ser un incentivo para nuevas oleadas de inmigración irregular.



Cameron French, portavoz de la campaña de Biden, remitió las consultas sobre los planes del presidente electo al sitio web de la campaña.



Biden podrá eliminar algunas de las políticas de línea dura de Trump de un plumazo. Otras son regulaciones que probablemente tardarán meses en cambiar. Es posible que una solución más duradera, la legislación de inmigración aprobada por el Congreso, no se materialice si los demócratas no pueden ganar escaños en el Senado en Georgia en una segunda vuelta de las elecciones de enero.



Los defensores de los inmigrantes están impulsando cambios importantes. Pero los expertos en inmigración dicen que existe un abismo entre sus esperanzas y lo que es legalmente posible. Una nación profundamente dividida y una Corte Suprema de tendencia republicana significan que es probable que la nueva administración enfrente desafíos legales difíciles, tal como lo hizo Trump, aunque no hay una entidad litigiosa de peso pesado en la derecha similar a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que presentó más de 400 demandas relacionadas con la inmigración durante el mandato de Trump.



Se espera que Biden dependa en gran medida de su autoridad presidencial para deshacer el legado de inmigración de Trump.



’Aquí está la conclusión: la horrible situación que vemos hoy en lo que respecta a la inmigración en Estados Unidos fue creada por Donald Trump por orden ejecutiva’, dijo el senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, en una entrevista. ’La buena noticia es que lo que se hace mediante una orden ejecutiva se puede deshacer mediante una orden ejecutiva. Así que nos estamos preparando para volver a un sistema de inmigración estable y reflexivo’.



Durbin dijo que reconoce el riesgo de un nuevo aumento de la migración en la frontera con cambios de política y un nuevo enfoque.



’Esa es una preocupación muy realista y la comparto’, dijo. ’Que después de toda la represión bajo Trump, habrá la sensación de que será un cambio total’.



Biden se ha comprometido a rescindir los Protocolos de Protección al Migrante, también conocido como el programa Permanecer en México, que han enviado a más de 67 mil solicitantes de asilo de regreso a México para esperar fuera del territorio estadounidense mientras los tribunales estadounidenses procesan sus reclamos.



’Simplemente eliminarlo invitará al caos’, dijo Rodolfo Karisch, quien se retiró en enero como jefe del sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza en el sur de Texas.



El proceso del MPP ’ha restaurado la seguridad, ha permitido que todo se ponga al día’, dijo Karish. ’Todavía tenemos covid por ahí, así que ¿simplemente vamos a querer admitir a personas que potencialmente tienen covid en un país que ya tiene números altos?’



Karisch dijo que su consejo para la nueva administración es: ’Proceder con cautela’.



’En lugar de simplemente entrar y decir: eliminaremos todo esto, mejor miren qué programas funcionan y cuáles querrás cambiar’, dijo. ’Porque a veces, cuando se toma una acción, puede tener consecuencias no deseadas, especialmente en el lado de la inmigración’.



Otros veteranos y funcionarios de la Patrulla Fronteriza que hablaron con The Washington Post expresaron una alarma similar sobre la posibilidad de una nueva crisis migratoria en medio de la pandemia. Advirtieron que abrumaría a un sistema de aplicación de la ley de Estados Unidos que desde marzo ha tenido como objetivo expulsar rápidamente a los que cruzan la frontera, en lugar de mantenerlos en celdas de detención, donde el riesgo de propagar el virus es alto.



Eso ha llevado a algunas especulaciones de que Biden podría dejar en su lugar el mecanismo de cumplimiento de la pandemia de emergencia conocido como Título 42, en el que los agentes confían para enviar a más del 90 por ciento de los que cruzan la frontera ilegalmente de regreso a México en cuestión de horas.



Un juez federal ordenó a la administración Trump el 18 de noviembre que dejara de ’expulsar’ a los migrantes menores de edad y puso en duda la legalidad más amplia de las medidas de emergencia de salud pública que el gobierno ha utilizado para imponer controles fronterizos estrictos.



Los funcionarios fronterizos también han expresado su preocupación de que Biden retire a 2 mil soldados de la Guardia Nacional que ahora ayudan a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos Que tiene miles de puestos vacantes y luchas para reclutar candidatos calificados. (Nick Miroff, Maria Sacchetti / The Washington Post)